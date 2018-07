MASNE NASLAGE VAM SE GOMILAJU NA ISTOM MESTU: Ako uradite OVO, rešićete problem brže nego što ste očekivali!

Zašto nam se masno tkiva najviše skuplja na određenom delu tela? Mnogo žena je sebi postavilo ovo pitanje, a nauka kaže da to ima veze sa određenim zdravstvenim navikama.

Kad shvatite zašto se najviše gojite u stomaku ili butinama lakše ćete odabrati režim ishrane i vrstu vežbi koje će vam pomoći da smršate.

Evo pet najkritičnijih područja na telu i kako postupiti:

Gornji deo tela

Masno tkivo najviše se skuplja na stomaku, leđima, ramenima, predelu grudi i na rukama do lakta. Uzrok je pogrešna ishrana i nedostatak vežbi. Uvedite promene u ishrani koje uključuju unošenje 500 do 1000 kalorija manje dnevno, pet puta nedeljno vežbajte 30 do 60 minuta, a najbolje su kardio vežbe (vožnja biciklom, brzo hodanje), piše Dnevno.hr.

Vežbe radite tempom uz koji vam nije naporno da razgovarate sa drugom osobom. Uključite i vežbe za gornji deo tela poput sklekova, trbušnjaka, zgibova, ekstenzija i slično. Ako vam se masno tkivo najviše skuplja na stomaku, kukovima i zadnjici izaberite vežbe za donji deo tela, a odličan izbor su kružni treninzi i biciklizam.

Gojite se u stomaku

Ako se najviše gojite u području stomaka to može da bude znak preteranog rada hormona stresa kortizola. Trudite se da se hranite što zdravije, unosite puno vlakana, vitamina, minerala uz kombinovanje vežbi koje uključuju i tehnike za lakše podnošenje stresa, kao što su joga i pilates.

Ako vam je pak stomak stalno nadut (bez prisutnosti sala na leđima) to može da bude posldica poteškoća s disanjem ili preterane konzumacije alkohola. Smanjite unos alkohola ili posetite lekara ako imate problema s disanjem.

Naslage od stomaka ka grudima

Ovo je znak je da niste dovoljno fizički aktivni i da se hranite loše, odnosno da preskačete obroke i da se prejedate. Pokušajte da jedete pet umerenih obroka dnevno, manje porcije i što više zdrave, niskokalorične hrane. Uz to budite i više fizički aktivni, hodajte, plivajte i radite vežbe za leđa i stomak.

Butine i zadnjica

Masno tkivo najviše na ovom, za mnoge žene 'kritičnom' području, je jasan znak da niste fizički dovoljno aktivni. Fokusirajte se na vežbe izdržljivosti za donji deo tela, a odličan izbor će biti kružni treninzi i biciklizam.

Zadnjica i cele noge

Masno tkivo koje zahvati donji deo tela uključujući i nožne listove i zglobove obično je posledica trudnoće. Savetujemo kao takođe vežbe izdržljivosti za donji deo tela, kružne treninge i vožnju bicikla.

