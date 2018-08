DR SINIŠA KOJIĆ ZA LENU: Estetska hirurgija kao čarobni štapić za podmlađivanje!

Većina nas barem jednom u životu dođe u situaciju da razmišlja o izgledu svog lica i tela i zaključi da je nečim nezadovoljna. Ponekad to može biti prolazni hir, a nekad je u pitanju estetski problem koji nekim osobama može narušiti kvalitet života.

Nekada su kod estetskih hirurga išli samo oni koji su patili zbog klempavih ušiju, velikog nosa, ožiljaka, posle radikalne operacije dojke ili koji su želeli de skinu tetovažu. Danas su plastične operacije postale stvar društvenog prestiža i statusa. Skoro da nema dela tela koji sve veći broj dama, ali i pripadnika jačeg pola, ne može da popravi, poveća, smanji, popuni... da poboljša fizički izgled i da odloži proces starenja.



Žene odlaze kod plastičnog hirurga da bi bile lepše sebi, zbog drugih žena, a mnoge i da bi se dopale suprotnom polu. Iako svi znamo da je lepota u oku posmatrača, neke žene to zaista rade zbog svoje nesigurnosti, a neke kako bi pronašle novog ili zadržale starog partnera u klimavoj vezi. Zato i ne čudi što oni koji su nezadovoljni svojim izgledom, odnosno sobom, pokušavaju i plastičnim operacijama da sačuvaju ili nađu partnera, kažu stručnjaci.

Popularnosti estetskih operacija doprinele su i javne ličnosti.

Ali psiholozi upozoravaju da je pogrešno verovati da će se operacijom kao čarobnim štapićem ukloniti problemi. Zato pre nego što se odlučite za to idite kod izabranog hirurga i s njim prođite listu želja, očekivanja i realnih mogućnosti. Za šta god da se odlučite, ne zaboravite da su bezbednosti i zadovoljstvo nakon operacije najvažnija stvar. Zato pažljivo birajte kome ćete pokloniti svoje poverenje.

foto: Shutterstock

Šta rade ljudi u Srbiji

Najčešće estetske operacije kod nas su uvećanje grudi, korekcija nosa, liposukcija, korekcija očnih kapaka, a poslednjih godina i transfer masti (prebacivanje masti s jednog dela tela na drugi kako bi se popunilo ili oblikovalo željeno mesto).

Podizanje očnih kapaka

Ovo je hirurška procedura kojom se uklanja višak kože i mišića sa gornjih i donjih kapaka zajedno sa uklanjanjem ili preraspodelom masnih jastučića. Ovom operacijom se znatno poboljšava stanje istanjene i olabavljene kože kapaka, tzv. kesica, ali se njom ne rešava problem u celosti jer se ne uklanjaju bore oko očiju i tamni podočnjaci. Preporučuje se starijim osobama, bilo da su u pitanju žene ili muškarci kod kojih postoje navedeni problemi.

Cena od 1.000 evra

Operacija ušiju

Estetska korekcija ušiju predstavlja preoblikovanje ušne školjke. Radi se najranije sa navršenih sedam godina jer se smatra da je tada završeno formiranje hrskavice na ovom delu tela. Plastični hirurzi uglavnom preporučuju da se uradi pre samog polaska u školu da bi se dete prijatnije osećalo u društvu vršnjaka i izbeglo potencijalno zadirkivanje.

Nije retko da i odrasle osobe dolaze na ovu hiruršku korekciju. Za izvođenje ove operacije neophodno je da pacijent bude dobrog opšteg zdravlja, stabilnog psihološkog stanja i da ima realna očekivanja.

Cena od 1.000 evra

foto: Shutterstock

Korekcija nosa

Ovom operacijom nastaju vidljive izmene u spoljašnjem izgledu i unutrašnjosti nosa, kao i funkciji disanja. Hirurškim putem moguće je smanjiti ili uvećati njegovu veličinu, otkloniti grbu ili postojeće deformitete na nosu, reoblikovati vrh nosa, dimenzije nozdrva ili izmeniti ugao između nosa i gornje usne. Korekcija se iz estetskih razloga izvodi tek nakon navršene 18 godine.

Cena od 2.000 evra

Fejslifting

Zatezanje kože lica (fejslifting, ritidektomija) hirurška je procedura koja ima za cilj da poboljša vidljive znakove starenja na licu i vratu. Ovom procedurom ne može se sprečiti proces starenja, ali se zatezanjem dubokih struktura, reoblikovanjem i uklanjanjem viška kože lica i vrata i uklanjanjem, odnosno preraspodelom, lokalizovanih masnih naslaga može podmladiti i unaprediti izgled lica.

Cena od 3.500 evra

Uvećanje grudi

Estetsko uvećanje grudi predstavlja hiruršku proceduru oblikovanja grudi protezama i/ili sopstvenim masnim tkivom koje je preporučljivo u mnogobrojnim situacijama:

- estetsko poboljšanje konture tela kod osoba koje usled ličnih razloga smatraju da imaju male grudi

- korigovanje gubitka tkiva i volumena dojki nakon trudnoće ili masivnog mršavljenja

- korigovanje izražene asimetrije dojki (urođene ili stečene)

- rekonstrukcija grudi

- zamena proteza usled funkcionalnih ili estetskih razloga.

Ovo je jedna od najčešćih estetskih operacija koja se izvodi u plastičnoj hirurgiji. Spada u operaciju kod kojih pacijenti pokazuju naglašeno zadovoljstvo i poboljšanje kvaliteta života. Prema mnogim studijama, žene nakon ove operacije stiču veće samopoštovanje i samopouzdanje.

Cena od 2.600 evra

foto: Shutterstock

Za ravan stomak

Abdominoplastika je hirurška procedura koja podrazumeva uklanjanje viška kože i potkožnog masnog tkiva u prednjem trbušnom zidu uz zatezanje mišića. Ovako se ne rešava gojaznost. Pacijenti koji imaju prekomernu kilažu i koji planiraju da oslabe trebalo bi da odlože sve hirurške procedure oblikovanja tela dok ne dođu na željenu kilažu koju mogu da održavaju.

Cena od 3.100 evra

Uvećanje zadnjice

Augmentacija zadnjice (Buttocks augmentation, Gluteoplasty) predstavlja hirurško uvećanje zadnjice protezama i/ili sopstvenim masnim tkivom koje se preporučuje u sledećim situacijama:

• estetsko poboljšanje linije tela kod osoba koje su iz ličnih razloga nezadovoljni oblikom, veličinom ili spuštenom pozicijom zadnjice

• ispravljanje gubitka tkiva i volumena zadnjice nakon trudnoće ili obimnog mršavljenja

• ispravljanje izražene asimetrije tela (urođene ili stečene)

Kandidati za estetsko uvećanje zadnjice su one osobe koje su najpre dobrog opšteg stanja, stabilne željene težine, koje imaju nesrazmerno malo masnog tkiva u predelu zadnjice u odnosu na druge delove tela ili pak imaju slabo razvijene sedalne mišiće. Osobe oba pola koje su nezadovoljne bilo oblikom, veličinom ili opuštenom kožom zadnjice takođe su kandidati za ovu operaciju.

Cena 3.500 evra

Liposukcija

Ovo je hirurška metoda uklanjanja lokalizovanih masnih naslaga na telu, uključujući regiju lica i vrata, nadlaktica, stomaka, slabinske regije, leđa, bokova, kolena, zadnje strane potkolenica i zglobova. Ona ne predstavlja hirurški tretman gojaznosti, već omogućava uklanjanje masnog tkiva koje se dijetom ili fizičkom aktivnošću ne mogu smanjiti.

Liposukcija se često može kombinovati sa drugim hirurškim zahvatima oblikovanja tela, uključujući zatezanje opuštene kože na telu ili licu.

Mogu da se operišu osobe oba pola starije od 18 godina, a najbolje rezultate pokazuje u razdoblju od 25. do 50. godine.

Cena od 2.000 evra

foto: Shutterstock



Razgovor s Leninim lekarom

Estetska hirurgija u rukama profesionalca donosi sreću i zadovoljstvo, veće samopouzdanje i, naravno, lepotu. Preterano naglašavanje narušava izgled, pa samim tim naginjanje bilo kom ekstremu treba izbegavati. Profesionalno pacijentima treba objasniti do u detalje šta ih čeka i koliko je dug vek onoga što se operiše, jer ništa nije večno - kaže naš sagovornik dr Siniša Kojić, specijalista plastične hirurgije.

- Estetsku hirurgiju koriste i muškarci isto kao i žene, najviše oni između 25. i 40. godine. Oni najviše traže hirurgiju nosa, antiejdžing, zatezanje stomaka... dok je kod žena najveći broj estetskih operacija grudi. Zatim su tu hirurgija tela, nosa, lica... Žene imaju više želja - ističe dr Kojić.

Sve mlađe devojke, kojima se grudi još nisu ni razvile, žele da operišu grudi, šta se dešava u takvim situacijama?

- Ja ne prihvatam takve operacije, ne operišem osobe mlađe od 18 godina. Naravno, osim u slučaju da je to iz zdravstvenih razloga, i to se radi uz potpis roditelja - kaže dr Kojić.

On upozorava na šta se prvo mora obratiti pažnja kada je antiejdžing u pitanju:

- Najbitnija je sigurnost pacijenta. To ne može da se radi u kozmetičkim salonima i ove zahvate ne mogu da rade needukovani ljudi. Vrlo je važno da to rade plastični hirurzi, mogu dermatolozi i ostali koji se bave estetskom hirurgijom, ali moraju da budu lekari. Estetska hirurgija je svima donela dobro, osim onim ljudima koji su je radili kod nestručnih osoba.

(Vesna Stanimirović, Foto:Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir