6 MITOVA O GORUŠICI: Izborite se s viškom želudačne kiseline na ove načine!

Poslednjih dana mnogi se žale da imaju bolove u stomaku i pečenje u želucu, iako se to obično dešava s početka jeseni ili proleća.



Moguće je da je promenljivo vreme uzrok što se problem s gorušicom javio ranije, kažu lekari iz Hitne pomoći.



Gorušica je osećaj pečenja iza grudne kosti koji se širi ka vratu, često propraćen kiselim ili gorkim ukusom u ustima, i javlja se kao simptom oštećenja sluzokože donjeg dela jednjaka (GERB - gastroezofagealni refluks).

Nastaje kada oslabi prstenasti mišić koji se nalazi između jednjaka i želuca.

Naučnici su posle brojnih istraživanja gorušice dali objašnjenje - šta je mit, a šta istina vezano za to šta je izaziva.

Mit 1: Sami smo odgovorni za nju



Postoje mnoge životne navike, kao i određene namirnice i napici koji mogu da pogoršaju simptome i povećaju broj javljanja gorušice. Međutim, ovo je medicinsko stanje sa biološkim uzrocima. Oni koji je hronično imaju i uz promene u načinu života i ishrane neće je izlečiti, ali će se ređe javljati. To će se potvrditi prvi put kada budete jeli jako začinjenu hranu.

Mit 2: Može da se izleči blagom dijetom



Blaga dijeta je dobra za osobe koje imaju ovaj problem jer može da učini da se osećaju bolje. Ali, ona sama po sebi neće moći da izleči gorušicu prouzrokovanu GERB.

Mit 3: Javlja se samo zbog viška kiseline



Zanimljivo je da je količina kiseline u želucu osobe koja pati od GERB obično normalna! Problem proizlazi iz činjenice da je kiselina na pogrešnom mestu. Umesto da ostane u želucu, ona se vraća u jednjak.

Mit 4: Uzrok je stres



Stres može da pogorša ovo stanje, ali je veoma retko njegov uzrok.

Mit 5: Simptomi su gori kada jedete kisele namirnice



Neke vrste kisele hrane i pića, kao što je sok od pomorandže, mogu, a ne moraju da prouzrokuju probleme onima koji pate od gorušice, ali to nije uvek zbog sadržaja kiseline. Neke namirnice zaista aktiviraju gorušicu, pa je zato važno da otkrijete one koje vama smetaju. To znači da bi neko vreme trebalo da vodite dnevnik ishrane.

Mit 6: Noću morate da spavate sedeći



Mnoge studije ustanovile su da je spavanje na levoj strani najbolji način da se izbegne noćna gorušica. Spavanje na desnoj strani može da pogorša simptome jer je u tom položaju kiselini potrebno više vremena da se iščisti iz jednjaka. Ni spavanje na leđima nije sigurno jer se često dešava da kiselina sklizne nazad u jednjak. Međutim, spavanje sa blago podignutom glavom, odnosno sa malo višim uzglavljem omogućiće gravitaciji da (za)drži kiselinu u želucu.

4 činjenice o gorušici



1: U odnosu na ukupnu populaciju, gorušica je češća među trudnicama i starijim osobama



2: Oko 94 odsto zna koje namirnice im izazivaju gorušicu



3. Kod 80 odsto osoba koje pate od gorušice simptomi se javljaju i noću, a čak 75 odsto noćna gorušica ih budi i sprečava da spavaju. Oko 40 odsto populacije oseća posledice i sledećeg dana, što smanjuje njihovu radnu sposobnost.



4: GERB, čiji je glavni simptom gorušica, bolest je razvijenog sveta. Poslednjih godina beleži znatan porast, skoro u razmerama epidemije.

Oprezno sa određenom vrstom hrane



Izbegavajte namirnice koje mogu da izazovu gorušicu: jako začinjena, masna i pržena hrana, ljuto, kobasice, stari sir, paradajz, crni i beli luk, ljuta paprika, citrusi (limun, pomorandža) i sokovi od njih, senf, čokolada, kafa (čak i ona bez kofeina), hrana i napici sa kofeinom, jaki čajevi, gazirana pića, pepermint i slatkiši sa veštačkim ukusom mente, kao i slatkiši uopšte.

