BUDUĆE MAME OVO TREBA DA ZNAJU: Da li trudnice smeju da se kupaju u moru i bazenu?

Iako se plivanje preporučuje kao idealna aktivnost za trudnice, često se postavlja pitanje o potencijalnim opasnostima koje prete iz bazena i morske vode.



Štetnost UV zraka, mogućnost opekotina i dehidracija razlog su da svaka buduća mama leti boravi u hladu, naročito u periodu od 10 do 17 časova. Plivanje u čistom moru dozvoljeno je ako je trudnoća uredna.



To je izuzetno zdrava i korisna aktivnost koja se preporučuje nezavisno od toga u kom ste stadijumu trudnoće. Međutim, trudnice bi trebalo da pripaze na to da more ne bude prehladno kako ne bi doživele temperaturni šok. Osim toga, treba da paze i na to da nose udobnu obuću kako se slučajno ne bi okliznule na mokroj podlozi.



Što se tiče bazena, tu već treba biti veoma oprezan jer se tu kupa veliki broj ljudi, pa je pitanje koliko su zapravo čisti jer bi moglo doći do infekcije. Idealni su oni u kojima je voda besprekorno čista i koju ne koristi mnogo kupača.

