OVO VAM MOŽE SPASTI ŽIVOT: Zašto treba da znate koja ste krvna grupa

Poznavanje krvne grupe može da vam pomogne u razumevanju toga kako vaše telo reaguje na određenu hranu, kojim bolestima ste skloni, kako reagujete na stres, kako starite i još mnogo toga.



Krvna grupa je nasledna i nepromenljiva karakteristika ljudi - samo jedna kapljica krvi jedinstvena je poput otiska prsta. Ona može da služi kao "navigacioni alat" u određivanju toga šta je dobro, a šta loše po vaše zdravlje, ali i da lakše pronađete ishranu koji vam najviše odgovara.

Istraživanja su pokazala da kod ljudi određene krvne grupe postoji veći rizik od nekih bolesti. Na primer, kod osoba s nultom krvnom grupom postoji manji rizik od srčanih problema, ali veći rizik od pojave čira na želucu. S druge strane, osobe s krvnom grupom A imaju veći rizik od infekcija i kod takvih žena zabeležena je veća stopa plodnosti, a kod onih s krvnom grupom AB i B zabeležen je veći rizik od bolesti pankreasa.

Pomaže u određivanju najzdravijeg načina ishrane

Antigeni (molekuli koji podstiču stvaranje antitela) vaše krvne grupe ne nalaze se samo u krvi već su rašireni po celom telu, naročito u delovima koji su u interakciji sa okolinom. To uključuje probavni trakt, od usta do debelog creva, kao i disajne puteve i pluća i oni utiču na to kako telo reaguje na hranu koju jedete. Osim toga, određena hrana sadrži lektine, belančevine koje se vežu na antigene krvne grupe i uzrokuju slepljivanje krvi (aglutinaciju), zbog čega možete da osećate umor, glavobolju, imate probavne smetnje, probleme s kožom... Zato poznavanje krvne grupe može da vam pomogne u određivanju najzdravijeg načina ishrane za vas.

Može da vam spase život

Najvažniji razlog zbog kojeg bi trebalo da znate svoju krvnu grupu je to što taj podatak može da vam spase život u slučaju saobraćajne ili neke druge nezgode kad vam je potrebna transfuzija krvi. Kako biste saznali krvnu grupu, jedna opcija je da kod lekara opšte prakse dobijete uput za taj postupak, a druga da dobrovoljno date krv, jer će vam tom prilikom odrediti i saopštiti krvnu grupu.



Postoje četiri krvne grupe: 0, A, B i AB.

A grupa može biti donor A i AB krvnoj grupi, a može da prima A i 0 grupu.

B grupa može biti davalac B i AB krvnoj grupi, ali može primati B i 0 grupu.

AB grupa može donirati samo AB krvnoj grupi, a može primati krv od sve četiri krvne grupe.

0 grupa može biti donor svima, ali može da primi samo krv osobe sa 0 krvnom grupom.



Upravo iz tog razloga potrebno je znati koja ste krvna grupa, a najbolji način da to doznate je - da darujete krv.

Ishrana po krvnim grupama (po dr Piteru d'Adamu)

Nulta krvna grupa treba da izbegava mleko

Osobe nulte krvne grupe su mesožderi, imaju jak probavni trakt i vrlo su izdržljive. One imaju mnogo želudačne kiseline i lako razgrađuju belančevine mesa. Pošto jedu težu hranu, preporučuje im se zahtevnija telesna aktivnost (trčanje, borilačke veštine...). Njihova ishrana trebalo bi da se sastoji od namirnica životinjskog porekla i određenog povrća. Voće se jede u manjim količinama, a posebno se preporučuju smokve i šljive, dok mleko i mlečne proizvode treba svesti na minimum ili potpuno izbaciti.



Od mesa se preporučuje nemasno - govedina, teletina, perad, divljač. Kod njih gojenje podstiču svi proizvodi od pšenice, kukuruz, pasulj, sočivo, kupus i kelj, a za mršavljenje se preporučuju džigerica, riba i morski plodovi, kelj i spanać.

Krvnoj grupi A treba mnogo biljnih namirnica

Za njih se najviše preporučuje hrana biljnog porekla i umerena telesna aktivnost, poput šetnje i joge. Namirnice životinjskog porekla, mleko i mlečni proizvodi nisu na listi poželjnih namirnica. Odličan je unos orašastih plodova i semenki jer osiguravaju proteine u ishrani. Namirnice koje podstiču gojenje su meso, mlečni proizvodi, pasulj i pšenica, dok biljna ulja, soja, povrće i ananas podstiču mršavljenje. Od mesa u neutralnu kategoriju ubrajaju se kokošje meso, piletina i ćuretina, ali u malim količinama, dok ostalo meso treba izbegavati. Riba se može jesti tri do četiri puta nedeljno.

Krvna grupa B može sve da jede

Osobe krvne grupe B imaju jak imuni i probavni sistem. Ove osobe slobodno mogu da jedu meso, ribu, mlečne proizvode, zeleno povrće, žitarice i sve vrste voća. Preporučuje se nemasno crveno meso, a piletina i svinjetina ne. Namirnice koje podstiču debljanje su kukuruz, sočivo, kikiriki, semenke susama, heljda i pšenica, dok se zeleno povrće, meso, jaja i mlečni proizvodi ubrajaju u namirnice koje podstiču mršavljenje. Iz ishrane bi u potpunosti trebalo izbaciti školjke, šunku, slaninu i ograničiti unos pšenice, paradajza i kukuruza.

Krvna grupa AB - mešavina dijeta za A i B

Osobe krvne grupe AB mogu jesti sve što jedu osobe krvnih grupa A i B, ali u umerenijim količinama. Dakle, mogu se uzimati namirnice i životinjskog i biljnog porekla, od mesa, ribe, mlečnih proizvoda, voća i povrća, žitarica i mahunarki. Namirnice koje podstiču gojenje su crveno meso, pasulj, semenke, kukuruz, heljda, pšenica, a namirnice koje podstiču proces mršavljenja su tofu (sir od soje), riba i morski plodovi, mlečni proizvodi, zeleno povrće, ananas i preporučuju se u velikim količinama.

Kad se utvrđuje

* Pre operativnih zahvata

* Pre transfuzije

* Pre nego osoba daruje krv

* Pre presađivanja (i doniranja) nekog organa za transplantaciju

* Prilikom prvog pregleda trudnice ili pre trudnoće

* Kad se utvrđuje krvno srodstvo dve osobe



ZAPAMTITE

Krvna grupa 0 je univerzalni donor. U eritrocitima te krvne grupe nema nikakvog faktora koji bi razarao tuđu krv, pa ti ljudi mogu svima da je daju.

