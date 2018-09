STUDENTKINJA (20) DOBILA KOBNU BOLEST ZBOG GRICKANJA NOKTIJU, KRILA JE PALAC 4 GODINE: Uspaničila sam se kada je koža počela da mi crni, mama je briznula u PLAČ!

Kortni Vitorn (20) razvila je ružnu naviku grickanja noktiju kada su počeli da je maltretiraju u školi, a 2014. godine je uspela zbog nervoze potpuno da iščupa nokat na palcu.

Uspaničila se videvši da joj nokat postaje crn, ali je zbog srama ćutala i skrivala to od roditelja i prijatelja pune 4 godine. Kada je napokon otišla kod doktora, rekli su joj da je izazvala toliku traumu na noktu da se razvio redak oblik melanoma.

Devojka je prošla nekoliko operacija kako bi se uklonilo kancerogeno tkivo. Uprkos silnom trudu hirurga da joj spase palac, na kraju su ga morali amputirati.

"Kad sam saznala da sam zbog grickanja noktiju dobila rak, to me užasno potreslo. Razmišljala sam kako sam sama kriva. Kada pomislite koliko dece gricka nokte, ludo je videti šta se iz toga može izroditi", rekla je ona.

Premda je njen nokat bio inficiran četiri godine, ona dosad nije reagovala.

"Bila sam savršeno svesna koliko je bio crn. Palac sam stalno držala u šaci jer nisam želela da ga iko vidi, čak ni moji roditelji. Malo sam se uspaničila kada mi je i koža počela da crni, pa sam im napokon pokazala svoj problem. Uvek sam nosila veštačke nokte kako bih to sakrila. Bio je tako crn i poput papira. Kada su došli rezultati, šokirali smo se – imala sam maligni i vrlo redak oblik melanoma. Moja mama je briznula u plač", prisetila se studentkinja psihologije, koja je prošla dve operacije uklanjanja bolesnog tkiva, ali na kraju nije bilo druge opcije nego odrezati palac do prvog zgloba.

Iako je sve dobro prošlo, nesrećna devojka još ne zna je li se oslobodila raka.

"Još čekam rezultate. Ako je sve čisto, moraću da budem pod nadzorom narednih pet godina i redovno da idem na proveru. Budući da je moj melanom redak, ne zna se stopa preživljavanja niti visina rizika od njegovog povratka. Ako bi se slučajno vratio, moraće da režu dalje dok god se ne dobiju čisti rezultati", zaključila je.

Sa 16 godina postala je žrtva vršnjačkog nasilja, a zbog stresa i teskobe počela je da grize nokte.

"Ceo sam život grizla nokte, ali 2014. godime sam bila hronično zlostavljana u školi. O meni su počeli da kruže tračevi i ljudi su me izbegavali. Griženje noktiju bio mi je mehanizam koji mi je pomagao da se nosim s time. Ponekad nisam ni znala da grizem nokte, samo bi se dogodilo. Nisam čak bila svesna ni da sam iščupala ceo nokat s palca dok nije počela da šiklja krv iz prsta. On nikad nije izrastao jednak. Rastao je samo sa strane i ja sam to redovno grizla dok nije pocrnelo", opisala je.

