MR LINAC ZA PRECIZNA USMERAVANJA NA TUMOR: Dostupan u bolnici Acıbadem Maslak u Turskoj

MR Linac je najnovija tehnologija koja prva u svetu kombinuje magnetnu rezonancu i Linac. MR slike omogućavaju precizno i tačno zračenje i istovremeno izbegava okolna tkiva kod radijacije.

MR LINAC je najnovije dostignuće u radioterapiji za lečenje karcinoma. MR LINAC uređaj koji provodi ˝pametnu radioterapiju˝ sa svojim naprednim softverom i smernicama sa MR snimaka, je u stanju da zapaža pomeranja tumora, prikazuje jasne snimke pri velikim brzinama i reprogramira tretman u skladu sa pokretima tumora tokom postupka. To omogućava precizno usmeravanje zraka na tumor, istovremeno izbegavajući okolno tkivo. Sve ove karakteristike omogućavaju povećanje stope uspeha lečenja karcinoma radioterapijom do 90%. Sada je ova tehnologija dostupna pacijentima u bolnici Acıbadem Maslak, u Istanbulu u Turskoj. Jedna od najbitnijih karakteristika uređaja je sposobnost opažanja pomeranja tumora. To je zato što je moguće da se pacijent slučajno pomeri ili da se unutrašnji organi pomeraju tokom postupka. Iako je apsolutno neophodno da pacijent bude u stanju potpunog mirovanja tokom postupka, ponekad je to nemoguće. Na primer, pacijent nenamerno udahne i to uzrokuje privremenu promenu mesta tumora. Pošto se zraci kontinuirano usmeravaju na istu tačku, u slučaju da se tumor pomeri, zdravo tkivo će im se naći na putu i biće oštećeno.

Profesor Enis Özyar, akademik koji dugi niz godina radi na Odeljenju za radiološku onkologiju Univerziteta Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar tvrdi da se snimanje ranije odvijalo upotrebom filmova i kaže: ˝U prošlosti su se snimci prikazivali na filmskim pločama pomoću uređaja koji su bili spojeni na radiološki uređaj. Zatim je usledila upotreba tomografije. No, nijedna od ove dve metoda snimanja nije mogla dobro prikazati tumor ili okolno zdravo tkivo. Stoga smo pokušali da vidimo tumor posrednim načinima ulaskom u dotično područje putem igala i postavljanjem različitih metalnih oznaka. Pošto postupak nije prikazivao meka tkiva i tumor, prikaz snimka je temeljen na kostima. S druge strane, novi aparat kombinuje MR, trenutno najbolju metodu snimanja, sa LINAC uređajem.˝

MR LINAC se može primeniti na sve tumore u telu. Ova nova metoda značajno koristi pacijentima u slučajevima karcinoma pluća, raka prostate, tumora abdomena, metastaza u jetri i raka pankreasa. Prema istraživanju o karakteristikama MR-LINAC-a, najuspešniji rezultati su postignuti kod slučajeva raka pankreasa. Navodi se da je korišćenjem nove metode stopa uspeha porasla sa 10% na 90%. Ovo dostignuće, koje se može opisati kao revolucionarno u lečenju, se smatra primenjivim i na druge tumore takođe. Osiguravajući da se zadnja lokacija tumora trenutno otkrije, metoda omogućava da se do maksimuma poveća doza koja se primenjuje na tumor. Ovo, pak, povećava stopu uspeha u lečenju.

