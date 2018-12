ISPIRALA JE NOS VODOM IZ SLAVINE: Posle godinu dana deo njenog mozga veličine loptice za golf bio je krvava kaša!

Sve je počelo kada je 69-godišnja žena iz Sijetla u Americi otišla kod doktora zbog hronične infekcije sinusa. Doktor joj je savetovao da ispira nos sa vodom. Međutim, umesto sterilne, žena je koristila vodu iz pipe koju je samo pustila kroz filter.

Godinu dana potom je na telu da primetila neobične simptome, čudan crveni osip. Tek pošto je doživela intenzivne napade i gubitak memorije, stručnjaci su posumnjali da s njem mozgom nešto nije kako treba.

CT je otkrio leziju od 1,5 centimetra na stražnjem delu lobanje. Činilo im se da je to relativno čest oblik tumora na mozgu pa su se odlučili za operaciju. Ono na što su hirurzi naišli iznenadilo je i njih same - pronašli su 'kašu' mrtvog moždanog tkiva.

"Deo njenog mozga veličine loptice za golf bio je krvava kaša. Nismo imali pojma što se događa, ali kada smo došli do tkiva, shvatili smo da je to ameba. Ispostavilo se da je to ameba koja jede mozak naziva Balamuthia mandrillaris - ispričao je dr Čarls Kobs, neurohirurg.



Radi se o organizmu koji se može naći prirodno u tlu i slatkoj vodi. Ova žena se najverovatnije zarazila amebom tako što je ispirala sinuse vodom iz slavine. Moguće je, kažu stručnjaci, i da se infekcija iz nosa proširi u mozak, ali to se događa izuzetno retko. Puno veća šansa je da dođe do toga kod starijih ljudi koji nos ispiru običnom vodom, prenosi iflscience.com.

Nesrećna žena je preminula samo mesec dana posle hirurškog zahvata. Njen slučaj opisan je u International Journal of Infectious Diseases.

