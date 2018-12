DR NEVENKA DIMITRIJEVIĆ O GASTROENTERITISU: Stomačni virus je pokucao na vrata

Ukoliko simptomi traju duže od tri dana, posetite lekara. Ako se bolest udruži s bakterijama, dobićete pravi lek, a iznemoglom organizmu možda će biti potrebna i infuzija



Iako u Institutu za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut" kažu da epidemije stomačnog virusa nema, u lekarske ordinacije sve češće dolaze pacijenti koji se žale na nezgodna zavijanja u stomaku. Udruženi s temperaturom, povraćanjem i dijarejom toliko iscrpe organizam da se bolesniku čini kako dugo neće moći da konzumira hranu i tečnost.

Pripazite se, predstojeći hladni dani su idealni da gastroenteritis procveta i u vašoj kući. I zapamtite: pranje ruku i jačanje imuniteta najbolja su preventiva. Naravno, blizak kontakt s obolelima maksimalno izbegavajte.



Šta još treba da učinite da vas u krevet ne obori stomačni virus i kako da se ponašate ako se to ipak dogodi, čitaoce Lene upućuje prim. dr Nevenka Dimitrijević, predsednica Sekcije opšte medicine u Srpskom lekarskom društvu.

foto: Marina Lopičić

Koji su simptomi stomačnog virusa?

- Visoka temperatura, malaksalost, retka stolica, mučnina, povraćanje i gubitak apetita, uz osećaj nadutosti u stomaku, najčešći su simptomi stomačnog virusa.

Neki ih olako shvataju.

- Inficirana osoba sebi može da pomogne ako simptomi nisu jako izraženi i traju od 24 do 48 sata. Ako su vodenaste stolice brojne, a učestalo povraćanje obilno, pacijent obavezno mora da se konsultuje s lekarom. Zbog velikog gubitka tečnosti moguće je da organizam dehidrira, a produžena dijareja sama po sebi može da izazove dodatne probleme ili da ukaže i na neko drugo, daleko ozbiljnije oboljenje. Lekar će svakom obolelom odrediti odgovarajući lek.

Kako se virus širi?

- Veoma brzo nalazi svoj put. Prenosi se direktnim kontaktom, kijanjem, kašljanjem, deobom hrane, čak i preko filtera zatvorenih sistema za ventilaciju ukoliko se pravilno ne održavaju. Ako jedan ukućanin ili zaposleni oboli, često će se virus preneti na sve članove porodice ili mnoge iz kolektiva. Zato je veoma važno da se sprovode lična i opšta higijena, peru stalno ruke vodom i sapunom.

Ko je najugroženiji?

- To su deca u predškolskim i školskim ustanovama, ali i svi oni koji su svakodnevno u radnim kolektivima, prevoze se gradskim vozilima. Kod 50 odsto pacijenata prvo je izražena dijareja, a kod druge polovine mučnina i povraćanje. Mališani povraćaju i po deset i više puta, najčešće tokom noći, imaju česte, retke stolice, a na stomačni virus je moguće da se nadovežu i kašalj i gubitak apetita. I kod odraslih infekcija može da zahvati respiratorne puteve.

Koliko bolest traje?

- Najčešće su simptomi izraženi dva do pet dana. Problem je što pojedinac može da bude infektivan i do dve nedelje, nekada i duže. I to je razlog što se krug obolelih lakše širi.

Kako da se izlečimo?

- Prirodnim načinima i preparatima za oporavak, koje imamo u kući ili nabavljamo u apoteci, možemo da skratimo period trajanja simptoma ukoliko infekcija ima blažu formu. Tada se terapija se sastoji od uobičajenih probiotika, tečnosti i dijetalne ishrane, koji ublažavaju simptome dijareje, mučnine i povraćanja. Ako su simptomi više nego iscrpljujući, traju duže, potrebno je konsultovati lekara.

Šta savetujete?

- Sve što u prvim satima izražene infekcije uđe u telo samo projuri kroz njega i izađe napolje, bilo kroz vodenastu stolicu, bilo povraćanjem. Zato je važno ne dopustiti da organizam dehidrira (gubitak elektrolita, važnih vitamina i minerala), a to lako može da se dogodi jer su želudac i creva krajnje iritirani i ne podnose ni hranu ni tečnost. Važno je unositi vodu, čajeve i supe, ali ne naglo, već pomalo i često. Nakon bolesti lagana hrana je spas za izmučeno telo. Dobro je, recimo, da se skuva pirinač u više vode tako da i tečnost može da se pije, obnavlja crevnu floru. Uz pravilnu ishranu, neophodan je i odmor.

Na šta još treba obratiti pažnju?

- Mora se dobro paziti kakva se hrana konzumira. Ako je neadekvatno čuvana, obrađena, pripremana i dugo stoji, razviće se bakterije, što će dodatno pogoršati virusnu infekciju. Virusi i bakterije kada se udruže, vode u brojne komplikacije, klinička slika je teža.

Obavezno kod lekara!

Ako imate izuzetno visoku temperaturu i ako se tokom infekcije pojavi krv u stolici ili u sadržaju koji je ispovraćan, ako povraćanje traje duže od 48 sati, dehidrirani ste, osećate jak bol i otečeni ste u donjem delu stomaka, obavezno posetite lekara.

Gubitak tečnosti

Dijareja i povraćanje vrlo lako mogu da isuše vaš organizam. Ukoliko je količina urina jako smanjena, usne suve i lepljive, koža više nije elastična, imate upale oči i smanjena vam je produkcija suza, osećate vrtoglavicu - nema sumnje da je organizam dehidrirao. Ozbiljni oblici gubitka tečnosti mogu da dovedu do hospitalizacije zbog potrebe za intravenskom dehidratacijom. Kod kuće nemojte piti vreo čaj (najbolje od đumbira) i nemojte ga popiti odjednom, pijuckajte ili uzimajte ga na kašiku.

Savet plus

Stolicu učvršćuju prepečen hleb, pirinač, kuvani krompir, pasirana jabuka, banana. Izbegavajte tešku hranu (masnu, slanu, začinjenu), mlečne proizvode, proizvode od paradajza, šećer, kofein i alkohol jer će dodatno uznemiriti stomak i produžiti vek bolesti.

(Branka Mitrović, Foto: Thinkstock)

