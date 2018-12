DR ŽELJKA CABUNAC O FIKSNIM PROTEZAMA: Nikad nije kasno da ispravite zube

Pravilno postavljeni zubi nisu samo pitanje estetike, već i zdravlja. Harmonija lica je neodvojivo vezana za odnos gornje i donje vilice, a tu je položaj i međusobni odnos zuba ekstremno bitan



Fiksna ortodontska terapija se, pored tinejdžerskog uzrasta, može primenjivati i kod pacijenata u zrelom dobu. Pored standardne terapije, pod kojom podrazumevamo „usklađivanje zuba i vilica", ortodontsku terapiju možemo koristiti i kao neophodnu pripremu za protetsko zbrinjavanje starijih pacijenata: omogućavamo im da pravilno rasporede zube tako da je izvodljiva najadekvatnija protetska rehabilitacija.

foto: Privatna Arhiva



Prevencija od ranog doba

Kada se priča o prevenciji, pored neophodne oralne higijene od trenutka nicanja zuba, pa preko poseta stomatologu od najranijeg perioda, nikako se ne sme izostaviti edukacija roditelja, jer su oni ti koji moraju imati svest o značaju sprovođenja oralne higijene, a i oni će sprovoditi sve te radnje dok god deca ne budu sposobna za samostalno pranje zuba. Svest o tome da i mlečni zubi, koje dete može izgubiti zbog nelečenog karijesa ili odsustva oralne higijene, mogu imati uticaj na kasniji razvoj vilica i položaj stalnih zuba, mora biti prisutna kod roditelja. Nicanjem stalnih zuba, prvog stalnog molara, preventivni tretman se pojačava i najčešće se radi zalivanje fisura: postavlja se "zaštita" preko najugroženijih zona zuba za nastanak karijesa.

Zubi preveliki za vilice

Roditelji su često bespotrebno zabrinuti što kod dece postoji "razmak" između prednjih mlečnih zuba. To je dobar znak, pokazatelj da će biti dovoljno mesta za smeštaj stalnih zuba koji su krupniji od mlečnih. Zabrinutost bi trebalo da izazove da kod mlečne denticije ne postoje razmaci između zuba ili da su ti zubi zbijeni. To je jedan od pokazatelja da će postojati teskoba stalnih zuba jer su oni širi od mlečnih, pa neće biti dovoljno prostora za njihovo pravilno raspoređivanje u vilici.

Dijagnostika i fiksna terapija

Najbolji rezultati se postižu pravovremenom terapijom koja je dobro isplanirana. Poznato je da što problem duže postoji, potrebno je više vremena za postizanje punog terapijskog efekta. Prvo pravilo dobrog ortodontskog lečenja jeste planiranje terapije. To se radi na osnovu otisaka gornje i donje vilice, ortopan i profilnih snimaka, a neretko se koriste i 3D snimci, pogotovo kod postojanja neizniklih ili poluizniklih zuba. Često se zahtevi pacijenata za brzim rešenjima ne uklapaju u tok terapije. Važno je objasniti šta ih sve očekuje u toku terapije, koliko će trajati i koji su realni rezultati po završenom lečenju.

Ovo je bitno da pacijent razume i prihvati pre postavke aparata, jer prekidanje same terapije na pola nikako ne donosi boljitak pacijentima, već može da ih uvede u još veći problem.

Cilj: postizanje stabilnosti

Svrha ortodontske terapije jeste postizanje najstabilnijih mogućih odnosa zuba gornje i donje vilice. Ponekad je neophodno izvaditi određene zube da bi se dobio prostor za dobro pozicioniranje ostalih. To je često za pacijente šok, ali je suštinski bolje izvaditi pojedine zube u cilju očuvanja preostalih zuba, nego ih čuvati po svaku cenu i izazvati parodontološki problem. U krajnjoj liniji, odluka o vađenju određenih zuba ne donosi se „napamet", već na osnovu dobro urađene analize. Nažalost, u nekim situacijama sama ortodontska terapija nije dovoljna, već samo priprema za ozbiljne hirurške zahvate kojima se postiže potpuna rehabilitacija pacijenata.

Popravka zuba pre postavke fiksne proteze

Uslov za otpočinjanje ortodontske terapije fiksnim aparatima jeste dobra oralna higijena i sanacija svih zuba. Postojanje aktivnih karijesnih lezija, upale desni, prisustvo zubnog kamenca i loša oralna higijena su kontraindikovani u fiksnoj ortodontskoj terapiji. Česta zabluda kod pacijenata jeste da se zubi kvare od fiksne proteze - kvare se od naslaga hrane i bakterija koje tu postoje, a prouzrokovane su lošom higijenom. Tamo gde pacijenti sarađuju i vode računa o higijeni zuba i usta, gde se sprovodi sve što su im stomatolozi preporučili, po pravilu izostaje kvarenje zuba i postiže se pun estetsko-funkcionalni efekat.

Dakle, tek nakon uspostavljanja dobre higijene i sanacije svih zuba, moguće je postaviti ortodontski aparat i otpočeti terapiju.

Metalne i estetske bravice

Fiksne ortodontske proteze mogu biti s metalnim bravicama ili s estetskim (bele ili providne). Izbor estetskih ili metalnih bravica baziran je na tome da li pacijenti žele da se aparat vidi više ili manje, a krajnji terapijski efekat je identičan. Međutim, u određenim situacijama, retkim, estetske bravice nisu indikovane, već se isključivo koriste metalne zbog njihove izdržljivosti i otpornosti na lom.

Ipak pristupačne

Fiksna ortodontska terapija je biološki najbolja terapija jer se postiže potpuni sklad i harmonija sa prirodnim zubima bez narušavanja njihovog integriteta. S obzirom na to da traje dugo, često su i finansijske obaveze pacijenata podeljene na duži vremenski okvir, pa su im samim tim i pristupačnije.

TRAJANJE TERAPIJE

Ne postoji precizno vreme koliko se fiksna proteza nosi, ali je jasno da što je manji problem, to je vreme trajanja terapije kraće. Kod slučajeva gde je potrebna nivelacija ili samo da se poravnaju zubi, terapija traje oko godinu do godinu i po, a kod većih problema nosi se oko dve godine, ponekad i duže. Sve vreme trajanja terapije neophodne su kontrole, koje se najčešće obavljaju na dve do četiri nedelje.



HARMONIJA LICA

Osnovni cilj terapije jeste sklad lica, vilica i zuba. Harmonija je imperativ i prilikom planiranja terapije neophodno je voditi računa o spoljašnjem izgledu lica, izgledu profila pacijenta, međusobnom odnosu vilica, mekim tkivima i liniji osmeha. Kod nekih pacijenata prekomerno se vide desni prilikom osmeha, tzv. gummy smile, što se dobro planiranom ortodontskom terapijom i adekvatnom biomehanikom u velikom procentu može eliminisati, ali se neadekvatnom terapijom može i pogoršati.

(Ljilja Jorgovanović, Foto:Shutterstock)

