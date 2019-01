SRPSKI PSIHOTERAPEUT OTKRIVA ZAŠTO LJUDE HVATA JANUARSKA DEPRESIVNOST : I važne savete kako da je IZBEGNETE i šta treba da obavezo uradite

Tokom praznika je na žalost mnogo onih koji su sami i nemaju sa kim da podele to vreme. Čak im i brojni neradni dani smetaju jer se tad pogledaju u oči sa svojom samoćom.

Januarska depresivnost obuzima one koji počnu sa proslavama već od sredine decembra, pa se nakon Božića i Srpske nove godine iscrpe emocionalno, energetski i finansijski, dobiju i nekoliko kilograma, pa su sredinom januara prilično samleveni na svim poljima, napominje psihoterapeut Zoran Milivojević.

Čuveni psihoterapeut naglašava da je depresija poremećaj, a depresivnost osećanje.

foto: Pritnscreen Youtube

- Ljudi često imaju mehanizme odbrane, pa tako ako se nešto nije ostvarilo krive za to situaciju u zemlji, ekonomiju, političare, dok novogodišnji bilansi, rezolucije i novogodišnje odluke koje kažu da od 1. januara “nećemo pušiti ili jesti” traju tek 15 dana. Postoji značajna razlika između usamljenosti i samoće. Usamljenost je doživljaj da nismo s ljudima koji su nam emocionalno važni. Ona nas često vodi ka telefonu, komunikaciji s ljudima, a ne ka frižideru. Usamljenost treba prepoznati, ali mnogi to ne čine. Čovek je biće ljubavi, pa ako nemate ni prijateljsku ljubav, ljubav rođaka, kućnog ljubimca, onda ste emocionalno nevezani. Treba da sebi nađete nekoga. Ako je osoba ponoć dočekala sama, to je signal da treba da nađe nekog. Ako joj smeta taj status treba da shvati da je samoća njen izbor i da promeni nešto u svom ponašanju.

foto: Shutterstock

