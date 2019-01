PREPOZNAJTE SIMPTOME: Razlika između suvog i zrelog kašlja i kako da ih pobedite

Kad počne sezona gripa i prehlade, javlja se jedan od najneprijatnijih simptoma - kašalj, saznajte kad je pravi trenutak da odete kod lekara i koje prirodne medikamente možete da koristite

Kašalj kod zdravih ljudi predstavlja refleks, tj. normalni zaštitni i odbrambeni mehanizam. Njegov osnovni zadatak je zaštita disajnih puteva od iritansa, respiratornih bolesti ili nekog drugog uzroka. Međutim, kašalj može biti i simptom nekog od brojnih oboljenja. Postoje dve osnovne vrste kašlja: suvi, neproduktivni ili nadražajni i vlažni, produktivni ili zreo.

SUVI KAŠALJ

Uporan suvi kašalj je iscrpljujuć, može dovesti do dodatnih iritacija, poremećaja sna, bolova u plućima i stomaku. Nastaje kao rezultat direktnog oštećenja gornjih disajnih puteva. To rade skoro svi respiratorni virusi, neki više, drugi manje, ali rezultat je identičan, a to je ranjena sluzokoža disajnih puteva. Krajevi nervnih završetaka ili receptori ogoljeni su, pa se često ripa u napadima. Jedan od najčešćih razloga nadražajnog kašlja jeste i slivanje sekreta u grlo i dušnik, gde se sekret zalepi, nakon čega organizam pokušava da ga izbaci. Kašlje se u napadima, ali nema šta da se izbaci i ponekad zbog ovog nadražajnog napinjanja dolazi do povraćanja. Na taj način sve se više oštećuje već ranjena sluznica disajnih puteva i opet ulazimo u začarani krug sve dok se ne pobedi virus koji najčešće izaziva ove simptome. Suvi kašalj je retko kad pratilac nekog veoma ozbiljnog respiratornog oboljenja, a ako se javi bez visoke temperature, otežanog svirajućeg ili ubrzanog disanja - uglavnom je reč o bezazlenoj virozi.

VLAŽNI KAŠALJ

Takozvani vlažni kašalj poznat je i kao zreo ili produktivni kašalj. Karakteriše ga prisustvo sluzi, odnosno sekreta u disajnim putevima, koje je nekada vrlo teško izbaciti. Obično je reč o bronhitisu, ređe o upali pluća. Ne dolazi svaki vlažan kašalj odatle. Obilan sluzav sekret iz nosa i gornjih partija grla može da se zaglavi u dušniku, što izaziva vlažno kašljanje, mada u plućima nema ništa. Ovo daje lažnu sliku produktivnog kašlja, a zapravo je reč o onom nadražajnom, sa vlažnim prizvukom.

NAČIN LEČENJA

Jednostavno medicinsko pravilo kaže da se ne leči kašalj, već njegov uzrok. Zato je važno postaviti dijagnozu bolesti, a izlečenjem osnovnog oboljenja i propratni simptomi će proći. Sirupi na biljnoj bazi pokazali su se kao veoma delotvorni. Oni se mogu koristiti i bez pregleda ukoliko je prisutan kašalj bez povišene temperature, kao i otežano ili ubrzano disanje. Tada je reč o slivajućem kašlju koji nastaje zbog virusne upale nosa i grla, a u terapiji se koriste pomoćni lekoviti preparati koji sadrže jedan ili više biljnih ekstrakata. Ima ih mnogo, a ovog puta predstavićemo sirup od belog sleza, koji se vekovima koristio kao lek za upale gornjih disajnih puteva.

REŠENJE IZ PRIRODE

Sirup od belog sleza oblaže sluzokožu grla, pokriva ogoljene nervne završetke koji prenose nadražaj i tako pomažu organizmu da se izbori sa dosadnim i suvim kašljem, mada ne deluje na virus koji ga uzrokuje. Svaka iritacija dodatno oštećuje ranjenu sluznicu disajnih organa, tako da receptori za kašalj postaju još više ogoljeni i nadraženi, pa se on pojačava i zatvara se začarani krug koji vodi u pogoršanje bolesti. Sirup od belog sleza pomaže regeneraciju obolele sluzokože, a blagotvorno deluje i kod bronhitisa i zapaljenja pluća.

