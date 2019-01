NAUČITE DA VODITE RAČUNA O SEBI: Obavezno se presvucite kad dođete kući

Kad vratite film i razmislite gde ste sve bili tokom dana, na čemu ste sedeli i kakvim ste ljudima bili okruženi, pokušajte da zamislite šta se sve zalepilo za vašu odeću i biće vam jasno zašto treba da se presvučete po dolasku kući

Ako putujete javnim prevozom ili ste sedeli u nekoj čekaonici, ne možete znati ko je sedeo na toj stolici pre vas, koliko brine o higijeni, koliko često menja i pere svoju odeću... Zato je loša ideja da kad dođete kući u istoj odeći sednete na kauč, a još gora da sedite u njoj na krevetu na kojem spavate. Preporuka stručnjaka je da se presvučete čim stignete kući. Ljudi neprestano sa sebe odbacuju ćelije kože, masnoću, znoj i još mnogo toga, a sve to može se naći na vašoj odeći. Zapravo, čovek svakog dana odbaci oko 500 miliona ćelija kože i litar znoja. Bakterije i mikroorganizmi mogu preživeti nedeljama i mesecima na odeći, a čak i nova, tek kupljena odeća može da bude prepuna bakterija, virusa i prljavštine.

Važno je i skinuti obuću

Naučnici su otkrili da se na 40 odsto cipela nalazi bakterija klostridijum dificile. Ona je izuzetno otporna na antibiotike i može dovesti do dugotrajnih bolesti. Ova bakterija inače uglavnom preživljava u toaletima, na radnim površinama, stolovima, kao i na podu. Osim toga, na tlu kojim hodamo nalazi se sve i svašta, od životinjskog izmeta, hemikalija koje cure iz automobila do ispljuvaka, truleži itd. Naučnici kažu da štetne bakterije na cipelama žive danima, pa i nedeljama. One koje su testirali bile su pozitivne na bakterije ešerihiju koli i klepsijela pneumonije. Izuvanjem pre ulaska u kuću smanjuje se rizik od obolevanja, posebno ako su u kući i mala deca koja puze po podu.

(Kurir, Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir