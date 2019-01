DR BILJANA MARJANOVIĆ: Kad se živac upali, gorimo od muke!

Bol koji nas iznenada trgne, oštar, žareći i probadajući, na jednoj strani tela, znak je da su naši nervi oštećeni. Vrat i donji deo kičme najviše stradaju

Neuralgija je bol koji nastaje nadražajem i upalom nerva celom njegovom dužinom ili u njegovim pojedinim granama. Može da se javi u nekom delu tela, često samo na jednoj strani. Najčešće su to jaki bolovi neuropatskog tipa - žarenje, pečenje, trnjenje. Postoji više vrsta neuralgija, a najviše se sreću u vratnom i lumbalnom delu kičme.

Bol u vilici

Trigeminalna neuralgija zahvata sva tri kraka nerva vilice. Javljaju se jaki bolovi u donjem delu lica s jedne strane, bol je konstantan ili povremen. Traje od nekoliko sekundi, minuta, pa do više dana ili nedelja. Pojačava se prilikom pokretanja glave, pri otvaranju usta, praćen je trnjenjem, često i grčem lica. Češće se javlja kod žena, i to starijih od 50 godina. Pravi uzrok je nepoznat. Može da bude od pada imuniteta, pojačanog stresa, povezan s multiplom sklerozom, kod tumora ili nekih drugih oštećenja mozga. Neretko se sreće i pareza facijalis, slabost ili delimična oduzetost na jednoj strani lica. Operete kosu, izađete na promaju i dolazi do pareze.

Posle herpesa

Postherpetična neuralgija se javlja nakon neke herpesne infekcije, posle herpes zostera, koji može da izbije na bilo kom delu tela. Često se u praksi viđaju takozvane interkostalne neuralgije - jaki bolovi u međurebarnom prostoru ili u predelu grudnog dela kičme. Posle upale ovih nerava, neuralgija ostaje i po nekoliko meseci. To kasnije prouzrokuje i anoreksiju, slabo spavanje, hronični umor.

Bol u vratu

Propadanje pršljenova na vratnom delu kičme je normalno i počinje već od 25. godine. Ne primećujemo ga dok ne dođe do degenerativnih oboljenja i posledičnog pritiska na nerv. Tada se javlja sindrom rame-ruka, odnosno bol koji se širi iz vratne kičme i zrači u ruku. Vrat boli, a ruka trne celom dužinom, uz primetnu slabost. Oseća se mravinjanje, a bol se javlja čak i u predelu srca, što često ljude pogrešno vodi kardiologu. Naravno, srce uvek treba proveriti, ali neuralgije u vratu mogu da navedu na lažnu dijagnozu. Prisutne su jake glavobolje, vrtoglavice, poremećaji govora i nesiguran hod.

Bol u leđima

Kod promena na lumbalnom delu kičme - diskus hernije, spondiloze i svih vrsta diskopatije - pritiskom na nerv javljaju se slabinske ili spinalne neuralgije, s bolom duž jedne noge, trnjenjem, gubljenjem osećaja za dodir.

Jedan od vodećih uzroka je rad za kompjuterom, prekomerno gledanje televizije, duga putovanja automobilom. Na taj način mišići koji podržavaju našu kičmu postaju sve slabiji i previše se napinju. To dovodi do neuralgija svuda, od vratne do lumbalne kičme. Išijas je jedna vrsta neuralgije i svaki lumbago može da dovede do išijasa. Iz donjeg dela leđa bol se širi duž čitave noge, do palca.

Terapija

U lečenju, pored terapije analgeticima, nekada treba dodati triciklične antidepresive. Kod neuralgije vilice i antiepileptici donose dobre rezultate. Uzimanje većih doza vitamina B12 je neophodno, u početku intramuskularno, a zatim i kao oralna terapija. Isključiti alkohol i cigarete, jer to otežava oporavak nerva. Dobre su hladne obloge, akupresura, akupunktura. Naravno, fizikalna terapija je obavezna. Na sve načine smanjite stres i psihičku preopterećenost. Nekada tegobe prođu same od sebe.

SAMO MAGNETNA REZONANCA

Šta pritiska nerv, može se videti samo na magnetnoj rezonanci. Išijas, lumbago, diskus hernija, diskopatija, sve su to varijacije na istu temu.

Već kad pogledate pacijenta, kako je ušao, kako je legao da ga pregledate, mnogo toga je jasno. Radi se Lazarevićev test, gde pacijent iz ležećeg položaja podiže noge uvis. Ako ga zaboli kičma, test je pozitivan - reč je o neuralgiji. Kada je reč o laboratorijskim analizama, gleda se opšte stanje organizma: da li je došlo do pada imuniteta, virusnih infekcija i slično.

PLIVAJTE U KREVETU!

Važno je kako sedite, da li pravite pauzu u sedenju, bavite li se umerenom fizičkom aktivnošću. Budite obazrivi kod naglih pokreta. Sa spuštenim kolenima podižite teret. Stalno treba raditi vežbe za vratni i lumbalni deo kičme, makar najobičnije. Dok ležite, dižite ruke i noge ili "plivajte" u krevetu, dijagonalno ih pomerajte. Kupite pilates loptu i istežite kičmeni stub. Fizička aktivnost je neophodna za ishranu nerva. Redovno praktikujte i tehnike savladavanja stresa. Stres steže muskulaturu, pa krvni sudovi pritiskaju određeni nerv.

NEKO JE PROSTO SKLON

Osnovni faktori rizika su nasledni faktor, gojaznost, životna dob, fizička neaktivnost, dugo sedenje, nekretanje, loš položaj prilikom spavanja i naročito pušenje, osteoporoza. Postoje ljudi koji su jednostavno skloni neuralgijama. Svi nalazi su im uredni, od magnetne rezonance do laboratorije, a imaju česte bolove. Uvek postoji okidač, to je često psihička napetost.

