SUZE SU OKEJ: Plakanje uklanja stres i štiti oči od vetra i infekcije

Plakanjem se lakše rešavaju međuljudski odnosi, jer suze izazivaju sažaljenje i saosećanje. Takođe, održavaju vlagu u očnoj jabučici, a sadrže i proteine koji čuvaju zdravlje oka

Suzama smanjujemo ili uklanjamo stres, pa se vrlo brzo osećamo bolje, ali i sprečavamo razvoj infekcije. Postoje tri vrste suza. Prve su bazalne: one ovlažuju, hrane i čuvaju ravnotežu u očnoj jabičici i oko nje. Druge su refleksne suze, koje nastaju kada se oko štiti od spoljašnjih sadržaja - poput vetra, dima i štipanja od luka. Treća vrsta su emotivne suze, a za njih stručnjaci pretpostavljaju da sadrže više proteina od bazalnih i refleksnih. Bebe i deca plaču da bi privukli pažnju, a odrasli, osim što se tako rešavaju stresa, plaču kako bi stekli simpatije i brže rešili svađu. Plakanje izaziva sažaljenje i saosećanje, kojima se lakše rešavaju međuljudski odnosi. Zato ga možemo nazvati i odbrambenim mehanizmom. Ljudi obično izbegavaju da napadaju nekoga ko plače.

OBRATITE PAŽNJU

To je okidač koji nam signalizira da se povučemo. Kad plaču, ljudima često curi nos, a to se događa jer suze izlaze i kroz nos. Još jedno pitanje koje se često postavlja je zbog čega luk aktivira suze. Stručnjaci kažu da se to događa zbog sin-propantijal-S-oksida, koji luk izlučuje i koji aktivira i iritira suzne žlezde. Nauka je dala odgovor i na dilemu da li više plaču muškarci ili žene. Istraživanje je pokazalo da žene plaču dva do pet puta, a muškarci jednom mesečno. Suze radosnice nisu mnogo drugačije od onih koje "prosipamo" zbog tuge ili bola. Nakon što se telo uzbudi, to je način da se vrati u prvobitno stanje.

Činjenice o suzama:

- sadrže 6 mg soli

- 98 odsto vode

- proteina nema u bazalnim i refleksnim suzama

- od 2 do 4 minuta plaču muškarci jednom mesečno

- 6 minuta plaču žene 2-5 puta mesečno

- 64 litara suza isplače prosečan čovek

- 1,2 miliona bazalnih suza oko proizvede svakog dana

Zbog nedovoljnog lučenja suza oko je suvo, a mogu pomoći veštačke suze

Suze su neophodne za podmazivanje i jasan vid. Svakim treptajem kapka suze prekriju prednju površinu oka. Zbog nedovoljnog lučenja suza javlja se suvo oko, a od njega pati više od 75 odsto starijih žena. Često se javlja i kod ljudi koji nose sočiva, rade u klimatizovanim prostorijama i kod onih koji su često na računaru. U lakšim slučajevima terapija su - veštačke suze.

Gaza namočena u toplu vodu je spas za suvo oko

Uzrok suvog oka mogu biti i neke bolesti, poput dijabetesa i nekih autoimunih bolesti, kao što su lupus, poremećaj štitnjače ili reumatoidni artritis. Kada se javi osećaj pritiska u oku, zamor ili suzenje u uglovima očiju, treba izbegavati vožnju automobila, čitanje i gledanje u monitor ili televizor. S obzirom na to da toplina stimuliše lučenje masnog dela suza, preporučuje se da se na oko stavi gaza namočenu u toplu vodu koju ste pre toga iscedili. Ako ni to ne pomogne, a naročito ako se javi crvenilo u oku ili sekret, treba se odmah javiti lekaru.

Ne trljajte kapke ako je oko suvo zbog infekcije

Kad se jave simptomi suvog oka, nikako nemojte rukama trljati oči i kapke jer time povećavate rizik od infekcije i upale. Oko možete isprati samo vodom. Takođe, vodite računa da redovno trepćete, odnosno pravite redovne pauze tokom kojih ćete na nekoliko sekundi zažmiriti, pa otvoriti oko.

Suzne žlezde

Nalaze se u spoljašnjem delu gornjeg oka, a kada se proizvede višak suza, one se u malim kanalima odvode u nosnu šupljinu.

TRI VRSTE SUZA:

Bazalne - čuvaju vlagu u oku i održavaju ga zdravim

Refleksne - javljaju se kada se oko štiti od spoljašnjih sadržaja (na primer od luka ili od dima)

Emotivne - za rešavanje stresa i signaliziranje opasnosti

