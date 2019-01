DR NURI SOYSAL, SPECIJALISTA REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE USKORO U BEOGRADSKOJ OPŠTOJ BOLNICI AURORA: Kako da vaš nos izgleda kao pravo remek delo?

Dr Nuri Soysal jedan od najboljih turskih i evropskih rekonstruktivnih hirurga, od sada će u okviru beogradske Opšte bolnice “Aurora” pregledati i operisati sve zainteresovane pacijente iz Srbije i regiona.

Ovaj stručnjak koji ima iza sebe hiljade obavljenih operacija i čiji pacijenti su mnoge poznate ličnosti, inače je i načelnik rekonstruktivne hirurgije u vodećoj turskoj Internacionalnoj bolnici Adžibadem.

Dr Soysal pojašnjava za Kurir šta je to što ga izdvaja od drugih kolega iz ove branše.

foto: Promo

“Iskustvo i mali detalji su najbitniji za operaciju. Malim detaljima menjaju se oblik i rezultati, a uz postojanje normalnog anatomskog potpornog tikva dobijaju se najbolji rezultati. Ako nema dovoljno potpornog tkiva, iz godine u godinu, gravitacija može da spusti nos, da ga skroz obori. Tako da onaj ko planira operaciju, a ima dovoljno potpornog tkiva dobiće anatomski dobre rezultate i sekundarni problemi će biti manje-više minimalni”, kaže dr Soysal.

Korektivna rinoplastika čini skoro 70 odsto svih operacija nosa. Ona kombinuje različite faktore, spoljašnje i unutrašnje, različite materijale, a sve u svrhu dobrog disanja. Obično, posle različitih vrsta trauma, stručnjaci istovremeno rade više korekcija i onda primenjuju korektivnu rinoplastiku.

On podvlači da se korektivna hirurgija obično radi posle trauma, na primer povreda u detinjstvu. Iako svesni da im treba korekcija, pacijenti se ipak odlučuju za estetsku hirurgiju, ali kako stručnjaci istovremeno mogu da urade korekciju i ulepšaju nos, ovom operacijom se postiže kompletan i željeni efekat.

foto: Promo

Dr Soysal kaže da put ka lepom nosu, odnosno onom po meri pacijenta ne čine više puta urađene operacije, kako se najčešće veruje. Zadatak doktora je da uradi dobru pripremu i da se o svemu prethodno pažljivo dogovori sa pacijentom.

“Najbitnija stvar je očekivanje pacijenta i šta možemo za njega da uradimo. Pre operacije najčešće razgovaramo o svemu kako bismo tokom intervencije mogli da uradimo najbolje što možemo. Pacijent želi konkretne stvari, mi takođe, a tkivo je u sasvim određenom stanju. Neophodno je razgovarati pre procedure, ako treba i više puta”, ističe dr Soysal.

Doktor objašnjava kako izgleda oporavak nakon operacije:

“Tamponi se vade drugog dana posle operacije i tada čistimo ranu. Posle pet do sedam dana uklanjamo uloške – u slučajevima povreda kada dolazi do velike devijacije septuma koristimo uloške od silikona i oni ostaju u nosu i do tri nedelje. Kad skinemo zavoje nos će biti otečen i modar i potrebno je oko pet dana da to prođe. Oporavak traje, pacijenti tri dana nakon operacije mogu da izlaze napolje, da se polako vraćaju na posao. Samo ja važno da se ne bave sportom”, ističe dr Soysal.

Kod njega dolaze, recimo, žene koje su imale više korekcija i dalje nisu zadovoljne.

foto: Promo

“Materijal sa kojim radimo najvažniji je za ovu vrstu operacije. Ako nam je potreban neki materijal - hrskavica, kost, implant – moramo da uzmemo deo rebra ili hrskavice sa uha. Pre operacije sa pacijentom pričam o njegovim očekivanjima od intervencije. Svaka vrsta sekundarne operacije je vrlo zahtevna. Ponekad, ne očekujete da bude teška, ali potrebno je vreme jer ne vidite promene na tkivu. Tkivo se menja tokom prve operacije tako da je za sekundarnu operaciju drugačije i dosta od toga zavisi. Zato je svaka sekundarna intervencija teška i za nju je potrebno više iskustva”, ističe doktor.

