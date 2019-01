POSTALA SAM EKSTREMNO BESNA, A DEČKA SAM SVAKI DAN OPTUŽIVALA DA ME VARA: Onda sam dobila temperaturu i konačno saznala ŠTA mi je i VIŠE NISAM ISTA ŽENA

Evi Mur (23), socijalna radnica iz Velike Britanije doživela je stvar tako čudnu da o njoj raspravlja svet.

Prvo sećanje ove mlade žene na nedavne događaje je sledeće - budi se u bolnici i okupljenim lekarima saopštava "da nosi poruku od Boga i da je poslata sa nebesa".

Nikad pre toga Evi nije bila religiozna. Nikada se nije bavila takvim pitanjima niti ulazila u teološke rasprave. Pre toga, bila je jedna prosečna devojka, sa prosečnim interesovanjima. Živela je sa tadašnjim dečkom i sve je teklo normalno. Međutim, onda su usledili meseci u kojima se dešavalo nešto izuzetno čudno. Prosto se pretvarala u drugu osobu.

Glavni simptomi bili su izrazita ljubomora i paranoja.

- Tri meseca pre nego što je usledio pravi napad, postajala sam sve paranoičnija i užasno ljuta zbog stvari koje inače ne bih ni primetila. Sada mi je jasno da su to bili simptomi - kaže ona.

Nedelje su prolazile a njoj je bilo sve gore i gore. Kada ju je jedne večeri oborila i groznica od gripa, pozvala je roditelje upomoć.

- Mama i tata su odmah shvatili da nešto nije u redu sa mnom i da to nije samo grip. Odveli su me kod sebe kući gde sam doživela napad. Krenula mi je pena na usta, a oči su mi se potpuno okrenule ka unutra. Kažu da je bilo prestrašno - kaže ova devojka.

Ipak, sve čega se ona seća je buđenje u bolnici i pogled na kesu za kateter kraj njene postelje. Pojma, kaže, nije imala o čemu se radi.

- Samo sam osećala užasan bol u jeziku koji sam skoro pregrizla u toku napada. Nisam mogla ni da pričam - kaže Evi.

Iako je otpuštena iz bolnice, ispostavilo se da joj je stanje i dalje loše. Dobijala je panične napade kada bi izašla iz stana, a javljale su se i deluzije. Recimo, kada bi gledale izveštaje iz ratom pogođenih zemalja, bila bi uverena da je ona u centru toga.

Sve je kulminiralo kada je odjednom, dok su ona i dečko ležali u krevetu, pomislila da joj je mama umrla.

- Uspravila sam se u šoku, potpuno sigurna da mi je mama mrtva, kao da mi je neko to upravo saopštio. Insistirala sam da me dečko što pre vodi kod nje. Umesto toga, odveo me je u bolnicu, gde su mi ustanovili psihoze - kaže Evi.

Na kraju, bilo je jasno šta joj se događa - encefalitis, odnosno akutno zapaljenje mozga.

- Ja prosto više nisam znala ko sam u tom trenutku. Smeštena sam u bolnicu. Sećam se da sam pokušavala da skočim kroz prozor, dok me je osoblje sprečavalo. Ta bolest me je potpuno promenila. Naravno, i moja veza sa tim dečkom je okončana. Prosto, nije mogao niti umeo da se nosi sa tim i razumem ga - kaže Evi.

Kada je napokon otpuštena iz bolnice, vratila se u roditeljsku kuću. Zbog umora i opšte dezorijentisanosti nije bila u stanju da radi narednih 18 meseci.

- Dugo je mama morala da me oblači i šminka. Ugojila sam se zbog terapije steroidima. Bila sam stalno umorna i neverovatno sam zahvalna roditeljima što su bili uz mene - kaže Evi.



Tek 2017. godine, dve godine nakon napada, bila je sposobna da se vrati normalnom životu. Danas je u vezi sa novim dečkom, sa kojim je išla u srednju školu. On zna sve o njenom encefalitisu i kaže da joj je mnogo pomogao da se oporavi.

- Nekad i dalje dečlujem čudno, ali generalno sam potpuno oporavljena i ponovo ja postajem stara ja - zaključuje Evi.



ŠTA JE ENCEFALITIS? Encefalitis je akutno zapaljenje mozga, a ako bolest zahvati i kičmenu moždinu, nastaje encefalomijelitis. Može ga izazvati mnogo toga, ali najčešće su to virusi poput herpes simpleksa, rubele, varičela i sličnih. Takođe, uzrok može da bude hlamidija, ali i mnoge druge bakterije i gljivice, različiti toksini, alergeni i radioaktivni zraci. Simptomi takođe variraju ali u najvećem broju slučajeva uvek se javlja pospanost (mada u retkim slučajevima može da bude nesanica). Tu su i glavobolja, groznica, zbunjenost, zamor, a u odmaklom stanju i epileptični napadi, tremor, halucinacije i gubitak sećanja.

