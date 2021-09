ČETIRI OD PET: Darku crvena pozicija donosi sreću, ali jedna igra mu POSEBNO LEGLA! Svi se pitaju kako je ovo znao

Današnji protivnici 13. emisije drugog serijala kviza Mozaik na Kurir televiziji već se znaju od ranije iz drugih e, na mestu crvenog takmičara po četvrti put zaredom nastupio je Darko Dumanović, student matematike iz Trstenika, a naspram njega, na poziciji plavog takmičara bio je građevinski inženjer Stefan Papić iz Priboja.

"Voleo bih da ne menjam crvenu poziciju, navikao sam se. Pitanja legnu nekad više nekad manje, samo što sam ja se sve više privikavam kako vreme prolazi", rekao je na početku Darko.

"Imali smo okršaj jedan u jednom kvizu, sad ima priliku da se revanšira", poručio je Stefan pred prvu igru Nizovu.

Iz ovog nadmetanja Darko je izašao sa 11, Stefan je zaradio tek tri.

Usledila je igra Daj mi slovo, u kojoj je Stefan došao do duže reči sastavljene od tri slova Š, i tako se približio Darku sa dva poena razlike. Ukupan rezultat posle druge igre bila je 19 naspram 17.

U još jednoj matematičkoj igri Abakus, Darko nije bio reprezentativan, pa je rešio tek jedan od tri svoja zadatka, ali je za razliku od Stefana uspeo da dođe do tačnog rezultata i na njegovo pitanje. Skor je i pred četvrtu igru bio ujednačen, 29 za Darka i 25 za Stefana.

U igri Štafeta nalik dečjoj igri Kaladont, plavi takmičar nije vodio računa na vreme, pa su njegovi poeni prešli na tablu crvenog igrača koji je imao 36, dok je Stefan ostao na 25 poena.

U petoj igri Magelan krenulo iz Pariza, a pitanja koja povezuju pitanja opšte kulture i geografije izgleda nisu legla našim takmičarima. U prvom zadatku dali su tek po jedan tačan odgovor, ali se situacija u drugom malo popravila. Na kraju je Darko zadržao prednost sa 48 poena, dok je Stefan imao 33.

Posle šeste igre Do vrha, Darko je trebalo da poveže stare nazive naših gradova i njihova današnja imena. On je pokazao zavidno znanje i iz prve došao do vrha, osvojivši 30 boda, plus nagradne poene.

Stefan je trebalo da otkrije pozivne brojeve za ponuđene gradove, što nije bilo lako pa je došao tek do sedmog polja, zaradivši 12 poena u ovoj igri.

Pred poslednju igru Kurir, rezultat je iznosio 78 za Darka i 45 za Stefana.

Plavi Stefan bio je bolji u Kuriru, ali na kraju je crveni Darko pobedio sa trideset poena razlike, 90 prema 60.

Ako znate "sve i svašta", brzo reagujete i izuzetno ste spretni, postanite učesnik Mozaika klikom na ovaj link. Podsećamo, drugoplasirani osvaja nagradu u vrednosti od 100.000 dinara i nagradno putovanje, a pobednik 300.000 dinara i nagradno putovanje.

