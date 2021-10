ŠOK NA KRAJU! Branko KASKAO, Sreten BLOKIRAO, a onda je poslednja igra donela NEOČEKIVAN REZULTAT!

U 22. izdanju drugog ciklusa kviza "Mozaik" na crvenoj poziciji po peti put bio je Branko Marković, a na plavoj, po prvi put Sreten Janjić.

Prva igra NIZOVI donela je veće bodove Sretenu, pa je poveo sa pet razlike.

Sreten je nastavio da vodi i u drugoj igri DAJ MI SLOVO. Njegova reč je imala više slova, pa je osvojio 20 bodova, dok je Branko dobio 14.

U trećoj ABAKUS, Branko i Sreten su osvojili isti broj poena.

I igra ŠTAFETA donela je podjednak broj bodova takmičarima. Crveni i plavi takmičar osvojili su po 13 poena.

Strana sveta Zapad, donela je muke takmičarima, pa su u i u igri MAGELAN osvojili isti broj bodova.

Branko je u igri DO VRHA stigao do trećeg pitanja zbog ograničenja vremena, tako što je pred kraj pogrešio i vratio se na početak igre. Sreten je bio nešto uspešniji, stigao je skoro do jedaneste tačke, ali je takođe pogrešio, pa je na kraju igre osvojio isti broj bodova kao i Branko, šest.

Poslednja igra KURIR Branku je donela najveći broj poena, čak 21. Ovim je Branko izvojevao pobedu sa ukupnim rezultatom 78. Sreten je u poslednjoj igri osvojio tri boda, čime je njegov krajnji rezultat bio 71.

- Nije bio lako! Branko je u poslednjem trenutku "udario skok-šut". Bilo je nerešeno tokom mnogih igara, ali je uspeo da se izvuče. Meni je zablokirao mozak, nisam imao dobre asocijacije. Čestitam mu na zasluženoj pobedi - rekao je Sreten.

Bez obzira na rezultat, Sreten ide dalje.

Branko je pobedu prokomentarisao u sportskom žargonu.

- Već se desilo ranije da je bila trojka s pola terena u poslednjoj sekundi. Bio sam u zaostatku, poslednja igra prelomila. Prezadovoljan sam učešćem - naveo je Branko.

Ako i vi želite da postanite učesnik Mozaika prijavite se putem linka. Podsećamo, drugoplasirani osvaja nagradu u vrednosti od 100.000 dinara i nagradno putovanje, a pobedniku serijala sleduje 300.000 dinara i nagradno putovanje.

