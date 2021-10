RADOMIRU PISCI DOŠLI GLAVE: Načisto se zbunio u igrama, sreća ga nije poslužila, 37 boda razlike!

93. emisija kviza "Mozaik" počela je nerešeno. U prvoj igri NIZOVI, takmičar na crvenoj poziciji Sreten Janjić i takmičar na plavoj poziciji Radomir Kolović osvojili su po tri boda.

Sreten je u drugoj igri DAJ MI SLOVO prešao u vodstvo, tako što je imao dužu reč od protivnika

foto: Kurir Televizija

Igra ABAKUS donela je Sretenu devet, dok je Radomir ostao bez bodova.

Radomira je poslužila sreća i spretnost u igri ŠTAFETA. Osvojio je 12 bodova, a Sreten nula.

foto: Kurir Televizija

Peta igra MAGELAN donela je veliki obrt. Sreten je znao više odgovora od Radomira i sebi obezbedio 24 boda. Rezultat nakon ove igre bio je 52 naspram 29.

U igri DO VRHA Sreten je trebalo da pogodi imena glumaca, sportista, umetnika. On je stigao do pet tačnih odgovora.

Radomir je imao zadatak da pogodi autore romana. Stigao je do drugog pitanja na koje je dao tačan odgovor posle mnogo pogrešnih. Osvojio je dva boda.

foto: Kurir Televizija

Poslednja igra KURIR utvrdila je Sretenovu pobedu. On je osvojio 15 poena, a Radomir devet. Krajnji rezultat 77 za Sretena, i 40 za Radomira.

- Zbunio sam se u igri magelan i do vrha. Sport bi mi više legao - prokomentarisao je Radomir.

- Moglo je i bolje. Mislim da Radomir ima potencijala, i da ovo nije njegovo najbolje izdanje - istakao je Sreten.

Sreten je poručio svima da je za pobedu potrebno čitati knjige.

Ako i vi želite da postanite učesnik Mozaika prijavite se putem linka. Podsećamo, drugoplasirani osvaja nagradu u vrednosti od 100.000 dinara i nagradno putovanje, a pobedniku serijala sleduje 300.000 dinara i nagradno putovanje.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

26:44 KVIZ MOZAIK 05.10.2021. MIROSLAV POBEDIO TREĆI PUT, PA DAO RECEPT ZA DOBAR REZULTAT U KVIZOVIMA: Ne valja trema, a nije dobro ni OVO