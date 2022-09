"OVO JE SAVRŠENO" PORODICA ČUBRILO ODUŠEVILA U MAJKAMA I SNAJKAMA Da li se već nazire ovonedeljni pobednik?

Porodica Čubrilo pripremala je potaž od šargarepe i pohovane tikvice sa tzatziki sosom. Za pripremu ovog letnjeg jela, imale su 52 minuta jer su nažalost usled četiri zaboravljene namirnice ostale uskraćene za 8 minuta manje vremena za pripremu jela.

O porodici Čubrilo Majka Vesna je poznavala Teodoru od kada je bila dete, i oduvek je verovala da će ona i njen sin biti dobar par. Teodora i Nemanja se nisu previše voleli kao deca, iako se dugo poznaju, on nikada nije mislio da bi mogli da budu u vezi. Nakon mnogo godina ljubav se samo desila, neobjašnjiva za oboje, iako je Teodora uvek mislila da tu može nešto da se rodi među njima. Majka je poznata po komšiluku po svojoj kolekciji knjiga, i kaže da je veliki ljubitelj ruske književnosti. foto: Kurir televizija

U kuhinji je atmosfera bila vesela, pored kuvanja bilo je dosta i pesme. Snajka je pokazala svoje vokalne sposobnosti. Što se kuvanja tiče, bolje se snalazila svekrva od snajke. 10 minuta pred istek vremena, takmičarke su se ubrzale i uspele na vreme da serviraju potaž od šargarepe i pohovane tikvice sa tzatziki sosom.

Žiri snajki je bio zadovoljan, posebno im se dopalo što su tikvice bile reš pečene. Svekrve su takođe imale samo reči hvale, jedna od svekrvi je čak rekla da je jelo savršeno.

Poslednji za degustaciju bio je Nemanja koji je trebao da kaže koje jelo je ukusnije, a potom i ko je po njegovom mišljenju to jelo pripremio. Nemanja je rekao da je ukusnije jelo sa njegove desne strane i da je to jelo pripremila njegova majka. On je pogodio i time osvojio svom timu dnevnu nagadu od 10.000 dinara.

