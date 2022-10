MIRKA VASILJEVIĆ OTKRILA HIT DETALJ O DECI: Desilo se slučajno! Vujadin je klasičan Balkanac, ŠTA SAM TRAŽILA, TO SAM I DOBILA

Mirka Vasiljević sa Vujadinom Savićem ima četvoro dece, a čak troje ima imena koji počinju na slovo A. Gostujući u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji osvrnula se na svoj porodični život i neobičnu činjenicu u vezi s dečjim imenima.

foto: Kurir televizija

Voditeljki Suzani nije promaklo da imena troje, od četvoro, dece počinje prvim slovom azbuke. Mirka je to opravdala kao puku slučajnost.

- Nije namerno, tako je sasvim slučajno ispalo. Za četvrto dete su deca dala ime, jer smo mi malo posustali sa idejama - rekla je Mirka.

Osvrnula na ulogu muža Vujadina Savića i koliko pomaže u kući.

- Voli kad ima dva treninga dnevno, tada radi samo ono što on voli. Ne pegla, u našoj kući ja sam žena i radim te poslove, a on radi muške poslove kada mora, a nekad angažuje nekog drugog da radi to. Klasičan Balkanac, šta sam tražila to sam i dobila - ispričala je Mirka.

