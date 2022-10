BAKA RADA ŽIVI DALEKO OD GRADA! Peva izvorne pesme, piše predstave od stvarnih događaja! OD SELA DO KANADE PREKO LISTA BUKVE

Na istočnim padinama Kopaonika u selu Tršanovci živi baka Rada koja je zagazila u osmu deceniju života i neguje izvornu tradiciju srpske narodne muzike koje izvodi kao profesionalni umetnik.

Iako je nepismena, ona je sačuvala stotine narodnih pesama, a svaku od njih je odsvirala na listu od bukve, a dobila je priliku koja se retko kome pruža, a to je koncert u Kanadi. Međutim nije mogla da ode na dalek put, kako ona tvrdi, morala je da ostane kod kuće.

foto: Kurir televizija

Ona živi na obroncima planina, daleko od ubranog sveta, ceo vek je provela u teškim planinskim uslovima života. Ona je htela da zapamti više stotina pesama, a za to joj pomaže instrument koji improvizuje sa listom bukve.

- Sviram još kao detete, kada pustim stoku, sednem kod ovaca i krava pa pevam. To sam volela, to sam zavolela i to traje i dan danas. Zamolila sam jednu babu da me nauči, uzela bukvin list i to je to.

foto: Kurir televizija

Narodnu nošnju je sama izatkala, sašila i izvezla i to joj je neizbežan deo svakodnevnice. Ona mimo umetničkog talenta za pevanje, pravi i scenarije za kratke predstave na osnovu stvarnih događaja, krasi je to što je samouka u svom širokom dijapazmu umetničkih sposobnosti.

Iako živi daleko od naseljenih delova grada, njen nesvakidašnji i unikatni talenat nije prošao neprimećeno. Turistička agencija opštine Brus organizvovala Radin koncert u okviru jedne manifestacije, zapevala je tada prvi put pred širokom publikom, nije manjkala ni njena gluma pa je bilo i ovacija.

