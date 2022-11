DA LI STE ČULI ZA RUSKO JELO "BLINI"? Specijalitet sa severa stigao u Majke i snajke! Šef Raša otkrio kako da ga sami napravite

Danas je porodica Galić ukrstila varjače u kulinarskom takmičenju Majke i snajke!

Porodica Galić Sandra ekonomista iz Beograda. Slobodno vreme koristi za šetnju, putovanja, odlazak na koncerte, promocije knjiga, posećivanje izložba. Voli da eksperimentiše u kuhinji, spremajući stara jela na nove načine. Voli jednostavne recepte koji se brzo spremaju, a veoma su ukusni. Omiljeno jelo su joj sarmice od zelja, a omiljeni slatkiš tiramisu. Mladen je geodeta iz Beograda, slobodno vreme provodi igrajući i gledajući košarku, voli da vozi bicikl. Ima veliku želju da proširi svoje kulinarsko znanje. Zdravo se hrani, omiljeno jelo mu je riba, kao i sve vrste voća i povrća. Željka je iz Beograda, studentkinja učiteljskog fakulteta. Slobodno vreme provodi sa prijateljima, voli da crta i da kuva. Najviše voli da sprema i da jede paste.

Majka Sandra i snajka Željka izabrale su broj 3 koji je krio rusko jelo. Imale su zadatak da pripreme blini sa pavlakom i slaninom. Za pripremu ovog specijaliteta imale su samo 46 minuta.

foto: Kurir televizija

Pošto je ovo jelo prouzrokovalo veliki broj čuđenja, jer veliki broj ljudi nije čulo "blini". Voditelj i kuvar Raša Vlačić otkrio je šta predstavlja ovo rusko jelo.

- Ovo su palačinke na ruski način, idu obično u kombinaciji sa dimljnim lososom. S obzirom da smo već imali ovde jednom ili dva puta dimljenog lososa nekako se to nije pokazalo kao dobar izbor. Tako da sam ja to malo preformulisao i napravio ovu varijaciju na temu da to bude prilagođenu nama - rekao je Raša.

foto: Kurir televizija

Željkino jelo oduševilo je snajke ukusom i dobila je tom prilikom sve najbolje ocene. Majka Sandra se nije baš toliko dobro snašla, ali je uz Rašinu i Sekinu pomoć napravila jelo koje je dobilo prosečne ocene majki.

foto: Kurir televizija

Mladen nije uspeo da pogodi ko je koje jelo napravio, time i nije uspeo da obezbedi dnevnu nagradu od 10.000 dinara.

foto: Kurir televizija

