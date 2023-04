VODITELJ NIJE USPEO DA SAKRIJE EMOCIJE KADA JE ČUO OVE VESTI: Mislio da je izgubio posao, a onda je usledio pravi ŠOK! (VIDEO)

Emisija “dIvan show” na Kurir televiziji polako, ali sigurno, postaje sinonim za dobru zabavu, namenjena celoj porodici.

I u trećoj emisiji autor i voditelj Ivan Gajić ugostio je sjajne ličnosti iz šoubiznisa, pa je tako na sve teme razgovarao sa Ildom Šaulić, Natašom Aksentijević i Zoranom Pejićem Pejom.

U jednom trenutku pozvao je svoju koleginicu, Milicu Stanimirović, urednicu showbiz rubrike na portalu Espreso.rs u pomoć, kako bi zajedno obrađivali temu opštenarodnih veselja, odnosno vašara, gde su imali oprečne stavove.

foto: Kurir televizija

Međutim, kako je ovo emisija posvećena Danu šale, Milica je želela da se pošali sa Ivanom odmah na samom početku.

"Rekli su mi iz režije da čim ja uđem u emisiju rejting skače", rekla je Milica dok je Ivan izgledao iznenađeno, a onda je odmah i dodala:

"Nije, aprilili, šalila sam se, vidim ti facu".

Nakon što su se svi zasmejali, udobno su se smestili u Ivanov kutak, a onda i počeli priču o vašarima u Srbiji i srpskom humoru.

"Kada sam videla snimak sa vašara prvo me je oblio hladan znoj, pa sam pomislila blago gluvima i slepima. U jednom trenutku vidimo Vendi i njenu igračicu kako nastupaju, a pored njih je jedna porodica sa detetom. Tata pije pivo, a dete gleda nastup. Kažite mi sada Vi, da li je to Vama smešno ili tužno?", pitala je Milica voditelja Peju.

"Ja bih to formulisao kao vašar. Ne bih rekao ni da je smešno ni da je tužno. Zašto da ne dođe i dete na nastup?", rekao je Peja, a Milica ga je pitala da li misli da je detetu tu mesto budući da smo gledali gde sve igračicama stavljaju novac na šta je on odgovorio:

"Sve to što si navela je istina, nisam pristalica da deca to gledaju, ali sam pristalica toga da deca vide od ringeraja do ovoga, mislim na nastup".

