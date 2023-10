SUTRA ĆE NA NEBU BITI VATRENI PRSTEN! Astrološkinja napomenula značaj ovakvog događaja: Veoma je bitno u kom znaku to pada

Sutra ćemo tokom dana, barem na papiru, biti svedoci delimičnog pomračenja sunca. Ono se događa kada mesec prođe između sunca i zemlje kada je najudaljeniji od naše planete.

Naučnici kažu da zbog razdaljine ne može kompletno da prekrije sunce i zbog toga ovo pomračenje izgleda kao vatreni prsten na nebu.

Doduše, mi na Balkanu nećemo moći da vidimo ovo jer će za to priliku imati samo Amerika. Zapadna hemisfera će posmatrati ovu pojavu.

Gošća "Pulsa Srbije" koja je detaljnije pričala o ovoj temi jeste Ana Rakić Đuričić, astrolog.

- Vi ste predstavili šta to znači, ali biće i pomračenje meseca 28. oktobra. Uvek je to 14 dana jedno nakon drugog. Ako pričamo astrološki, narod ne zna, ali na godišnjem periodu treba da bude najmanje dva, a najviše sedam pomračenja. Više je pomračenja sunca nego meseca. Takođe, astrološki je veoma bitno u kojim znakovima se to dešava. Svi smo svedoci da je krenuo rat u Izraelu sedmog oktobra, a u nedelju osmog oktobra, moj dobar prijatelj je tamo otputovao, on je inače vojni analitičar, novinar koji je dobio Pulicerovu nagradu - započela je astrološkinja, pa dodala:

- On tamo izveštava, ali njegov horoskop bez obzira na ratna dešavanja i to što ljudi koji mogu beže, njegov horoskop ga pokriva. Zato je važno uzeti u vezu i natalni horoskop.

