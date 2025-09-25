Nagrada je dodeljena u Privrednoj komori Srbije. I ove godine bilo je više kategorija između ostalog nagrađivane su najbolje kampanje na društvenim mrežama, na radiju, televiziji i printu kao i onlajn kampanje.

- Ova nagrada dolazi kao potvrda pobede kvaliteta nad hiperprodukcijom, zapravo pobede jedinstvenog i originalnog izraza nad prevaziđenim formama. Ova kampanja Kurir televizije je plod timskog, a smela bih da kažem i familijarnog rada našeg tima, koji po rezultatima raste iz dana u dan i koji je za ovih pet godina nametnuo nove standarde, a ostao dosledan svojim vrednostima. Hvala celom timu koji je radio na ovoj kampanji i svim kolegama iz Kurira i WMG-a, a nove pobede Kurir televizije su tek pred nama i nastavićemo da pomeramo granice - izjavila je Aleksandra Majdarević Stamatović, brand PR specialist.