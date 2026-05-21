Počelo je snimanje četvrte sezone HBO-ove hit serije "Beli lotos", a krenulo u Francuskoj, baš u vreme Filmskog festivala u Kanu.

Društvenim mrežama već kruže snimci s festivala na kojima se vide članovi glumačke ekipe, što je dodatno zagrejalo atmosferu među obožavateljima serije. Snimanje se odvija tokom druge nedelje festivala, koji je počeo prošlog utorka, a po kadrovima s Francuske rivijere se već može naslutiti kakav bi ugođaj mogao da obeleži nove nastavke.

Francuska rivijera kao nova scena

Prema dosad dostupnim informacijama, radnja nove sezone biće smeštena u glamurozni Kan, a priča će biti usko vezana za sam filmski festival. Osim u Kanu, snimaće se i u Sen Tropeu i Parizu.

Glumica Lora Dern je proteklog vikenda viđena na setu u Sent Tropeu, gde je snimala scene na plaži. Tvorac serije Majk Vajt i u novoj sezoni nastavlja da secira živote bogatih i slavnih, a ovoga puta u fokusu priče biće kultura slave.

Beli lotos The White Lotus

Odluka je pala u restoranu na jugu Francuske

Izvršni producent Dejvid Bernad ranije je za Los Angeles Times ispričao da je Francuska rivijera odabrana nakon što je Vajta potpuno osvojilo to područje. Prvobitni je plan, prema njegovim rečima, bio da se radnja odvija na više lokacija širom Evrope, s početkom u Francuskoj, a potom u Španiji i Irskoj.

Međutim, nakon što je Vajt u jednom restoranu na jugu Francuske doživeo svojevrsno "prosvetljenje", navodno je rekao: "Ne želim da vidim ništa drugo" i odmah prekinuo dalju potražnju za lokacijama.

Prema pisanju Deadlinea, glumačkoj ekipi priključili su se i Kloi Benet, Sandra Bernard, Maks Grinfild, Frida Gustavson, Čarli Hol, Džerad Pol, Rouzi Perez, Ben Šnecer i Lora Smet.

