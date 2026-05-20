HBO Max objavio je tizer za novu dramsku seriju DC Studiosa "Fenjeri" („Lanterns“), u kojem se po prvi put pojavljuje i nagrađivana glumica Laura Lini. Serija, nastala u produkciji DC Studiosa i Warner Bros. Television, a u kojoj igraju Kajl Čendler, Aron Pjer i Keli Mekdonald, premijerno stiže 17. avgusta na HBO Max striming platformu.

Serijal prati novog regruta Džona Stjuarta (Aron Pjer) i legendarnog Lanternsa Hala Džordana (Kajl Čendler), dvojicu međugalaktičkih policajaca koji su uvučeni u mračnu misteriju na Zemlji dok istražuju ubistvo u srcu Amerike.

U glavnim ulogama su Kajl Čendler, Aron Pjer, Keli Mekdonald, Garet Dilahant, Purna Džaganatan, Laura Lini, Džejson Riter, Ulrih Tomsen, Nejtan Filion, Džej Alfons Nikolson i Džasmin Sefas Džouns.

Serija je nastala u produkciji HBO-a u saradnji sa Warner Bros. Television i DC Studiosom. Pilot epizodu serije „Fenjeri“ zajedno potpisuju Kris Mandi, Dejmon Lindelof i Tom King, koji su ujedno i autori i kreatori serije. Kris Mandi obavlja i funkciju šouranera. Prve dve epizode režira Džejms Hous, dok su za režiju angažovani i Stiven Vilijams, Gita Vasant Patel i Alik Saharov. Izvršni producenti serije su Kris Mandi, Dejmon Lindelof, Džejms Gan, Piter Safran, Tom King, Ron Šmit i Džejms Hous. Serija je zasnovana na DC stripovima o junacima iz „Green Lantern“ univerzuma.

