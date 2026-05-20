

- Na prvi pogled jasno je da su "Moji tužni monstrumi" (koje je Miljenko Jergović nazvao "Čas anatomije Mate Matišića") nastali kao autorov odgovor na reakciju hrvatske javnosti na njegovu dramu "Ljudi od voska" i da se umnogome referišu na originalnu trilogiju. Bez obzira na to, ova drama je celina koja funkcioniše i stoji sama za sebe, pružajući jednako bogatu značenjsku slojevitost i onim gledaocima koji možda nisu upoznati s prethodnom trilogijom ili autorovim životom. Kao što to i sam naslov nagoveštava, "Monstrumi" nikako nisu samo pravolinijski hronološki nastavak "Ljudi", već i gradacijski: u hrabrosti izraza, poigravanju sa žanrovima i brisanju granica između jave i sna, fikcije i faktografije, iluzije i istine, jer za dramski svet koji Matišić stvara sve su to sinonimi. Sledeći njegov primer i mi smo osećali dužnost da na sceni budemo još hrabriji u odnosu na prošli put - kaže reditelj.