Promocija monografije "Branka Petrić: Sidro i pesak", održaće se 21. maja od 18 časova, na Maloj sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. O bogatoj umetničkoj karijeri govoriće Branka Petrić, pozorišna, televizijska i filmska glumica, i Tatjana Nježić, novinarka, urednica monografije. Izabrane delove teksta čitaće glumac Avram Cvetković, dok će o značaju ovakvog izdanja govoriti umetnički direktor Knjaževsko-srpskog teatra Đorđe Nešović.

Knjiga je objavljena kao deo edicije "Joakimovi potomci" - izdanja posvećenih dobitnicima statuete "Joakim Vujić", priznanja koje kragujevački teatar dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji.

Tanja Njezić Foto: Sonja Spasić



Branka Petrić je ponela ovo značajno priznanje 2022. godine.

- U svojoj dugoj i neprekidnoj glumačkoj karijeri ostvarila je širok dijapazon uloga, od zaljubljenih devojaka, preko komičnih junakinja, da bi danas gradila zrele i kompleksne ženske sudbine. Sa uspehom je igrala i još igra na scenama svih beogradskih pozorišta - navodi Tatjana Nježić, urednica monografije.

Branka i Bekim deo fotografija glumačkog para

Branka Petrić, Bekim Fehmiju



Branka Petrić je ranije za TV Ekran govorila o radu na monografiji.



- Vodila sam dnevnik i neka razmišljanja o tome šta se dešavalo u toku života, a to mi sada dosta pomaže jer pravim retrospekciju zašto se desilo da dobijem nagradu za životno delo. Moram priznati da se istovremeno i prepadnem i obradujem od te količine posla. Ume da bude jako zanimljivo - setim se nečega, a onda se posle dva dana setim nečeg drugog, što mi se čini još zanimljivijim, pa onda brišem ono prvo i dopisujem to drugo - priznala je glumica.

Ovo je prvo predstavljanje monografije o našoj istaknutoj glumici. Sledeća promocija biće održana na 71. Sterijinom pozorju u Novom Sadu, 28. maja, kad će Knjaževsko-srpski teatar predstaviti svoja izdanja iz 2025. godine.

