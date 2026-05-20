Tri i po decenije nakon što je Džulija Roberts u ulozi prostitutke uspela da zavede Ričarda Gira u filmu "Zgodna žena", ova neobična ljubavna priča će se igrati i na sceni Pozorišta na Terazijama u Beogradu.Reditelj Jug Radivojević ovih dana završava kasting za ulogu Vivijan Vord. Više od 90 glumica prijavilo se i izašlo na audiciju, a odluka ko je dobio ulogu biće saopštena za sedam dana. Izbor reditelja za glavnu ulogu mora da potvrdi i vlasnik licence.

Na audiciju su izašla poznata lica: Olivera Bacić, Anja Mit, Darija Vučko, sestre Mina i Jana Nenadović, sjajna glumica iz Crne Gore Lara Dragović, Staša Nikolić i Hristina Tatić. Novi naslov "Zgodne žene" hit je u Londonu i na Brodveju. Pop zvezde Brajan Adams i Džim Valens zajedno su napisali originalnu muziku i tekst za mjuzikl. Radnja mjuzikla, baš kao i film, predstavlja modernu verziju bajke o Pepeljuzi i odvija se na ulicama Holivuda i Beverli Hilsa. Edvard Luis, bogati, uspešni, ali usamljeni i pomalo nemilosrdni korporativni biznismen, gubi se vozeći po Holivudu i slučajno upoznaje Vivijan Vord, šarmantnu, duhovitu i snalažljivu uličnu prostitutku. Edvard je isprva plaća samo da mu pokaže put do hotela, ali ubrzo shvata da mu je potrebna pratilja za niz važnih poslovnih i društvenih događaja tokom njegove radne nedelje u Los Anđelesu. On joj nudi ugovor i unajmljuje je da provede s njim čitavu nedelju u njegovom luksuznom hotelskom apartmanu i izigrava njegovu devojku. Vivijan prihvata ponudu. Tokom tih sedam dana, suočeni sa osudama visokog društva i sopstvenim nesigurnostima, oboje prolaze kroz veliku transformaciju.

Jug Radivojević



Mjuzikl je svetsku premijeru imao u Čikagu u martu 2018. godine, pre nego što se preselio na čuveni Brodvej u avgustu iste godine. Usledile su uspešne turneje širom SAD, kao i produkcija na londonskom Vest Endu. Odluka da režija bude poverena Jugu Radivojeviću nije iznenađenje. On na Terazijama ima naslove koji se igraju godinama, licencne mjuzikle "Producenti", "Mama mija" i "Fantom iz opere", kao i domaći "S druge strane jastuka" s hitovima Momčila Bajagića Bajage. Premijera se planira za novembar.

