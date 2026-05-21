Slušaj vest

Jugoslovenski film „Bubašinter”, snimljen 1971. godine, ostao je upamćen kao neobično ostvarenje domaće kinematografije, ali i po jednom glumačkom debiju koji se nikada nije pretvorio u klasičnu filmsku karijeru.

Glavnu ulogu mladog Milana igrao je Dragan Radulović, tada tinejdžer izabran iz radio grupe. Imao je samo 16 godina kada se našao pred kamerama u debitantskom dugometražnom filmu reditelja Milana Jelića. Ipak, ono što je moglo da bude početak glumačkog puta, za njega je ostalo samo jedna epizoda.

Screenshot 2024-11-07 115833.png
Foto: Printscreen/Youtube

Radulović je posle „Bubašintera” napustio film i krenuo sasvim drugim putem — akademskim. Kasnije je postao sociolog, univerzitetski profesor i autor knjiga o temama kojima se javnost retko bavila otvoreno.

Scena zbog koje je lik dobio nadimak

Radnja filma smeštena je u svet pekare, gde pekar, koga igra legendarni Danilo Bata Stojković, svom petnaestogodišnjem sinu Milanu poverava zadatak da uništi bubašvabe u magacinu.

Upravo iz tog zadatka nastaje scena po kojoj je film ostao posebno zapamćen. Kada u pekaru dođe sanitarna inspekcija, iz testa se iznenada pojavljuje bubašvaba. U strahu da je inspektor ne primeti, Milan odlučuje da je proguta pred očima kolega.

scena iz filma Bubašinter u kome se polemiše sa fenomenom homoseksualne panike
scena iz filma Bubašinter u kome se polemiše sa fenomenom homoseksualne panike Foto: Printscreen/Youtube

Taj trenutak obeležava njegov lik i donosi mu posprdni nadimak „Bubašinter”. Istovremeno, ta scena ostala je jedna od najupečatljivijih iz filma i najčešće se pominje kada se govori o ovom ostvarenju.

Prva i poslednja filmska uloga

Zanimljivo je i da je u istom filmu jednu od svojih prvih uloga ostvarila Zlata Petković, koja će kasnije postati jedno od prepoznatljivih lica jugoslovenske televizije i filma.

Radulovićev život, međutim, nije otišao u pravcu scene i kamere. Umesto toga, izabrao je studije i nauku.

Zlata Petković
Zlata Petković Foto: Printscreen

Imao je više diploma nego filmskih uloga

Sedam godina nakon „Bubašintera”, Radulović je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Dve godine kasnije završio je i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1980. godine radio je kao asistent na Katedri za sociologiju, gde je kasnije i magistrirao.

Bavio se temama o kojima se nerado govori

Radulović se tokom naučnog rada bavio socijalnom patologijom, odnosno pojavama koje društvo često gura pod tepih. Istraživao je prostituciju, samoubistva i upotrebu droge, teme koje su u to vreme bile naročito osetljive i nedovoljno javno obrađene.

Objavio je knjige „Prostitucija u Jugoslaviji” i „Samoubistva u Jugoslaviji”, čime je ostavio trag u oblasti sociologije i istraživanja društvenih problema.

Iznenadna smrt u Njujorku

hqdefault.jpg
Foto: Printscreen/Yotube

Dragan Radulović preminuo je iznenada 2003. godine, tokom službenog puta u Njujorku. Imao je život koji se teško može svesti na jednu profesiju ili jednu ulogu.

Ne propustiteKulturaPravo ime Dragana Nikolića otkriveno tek nakon njegove smrti: Samo se u prvom filmu tako predstavio i nikad više
Dragan Nikolić u filmu Nacionalna klasa
KulturaSvi ga pamte kao Sarmu, a onda je glumu stavio na doboš: Surova realnost kriva je za sve, evo gde je sad
Ratko Tankosić Sarma
KulturaIvana Bekjareva su stalno zvali u policiju, a onda je promenio prezime: Znate li kako se ranije zvala porodica čuvenog glumca
Srećni ljudi 2.jpg
KulturaU testamentu Žarka Lauševića do detalja je opisana njegova poslednja volja: "Bio je uveren da kraj nije tako blizu"
Žarko Laušević na snimanju filma Leto kad sam naučila da letim
Kultura"Oca sam upoznao tek kada je izašao iz zatvora" Potresni detalji života Voje Brajovića: "Isterali su nas iz kuće kad..."
118619.jpg

 Video: Kako je Kubura zamenio život u gradu seoskom idilom

00:34
Poznati glumac zamenio gradski život na Vračaru – seoskom idilom Izvor: Kurir