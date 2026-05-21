Srpski glumac progutao bubu, a onda iznenada umro na putu za Njujork
Jugoslovenski film „Bubašinter”, snimljen 1971. godine, ostao je upamćen kao neobično ostvarenje domaće kinematografije, ali i po jednom glumačkom debiju koji se nikada nije pretvorio u klasičnu filmsku karijeru.
Glavnu ulogu mladog Milana igrao je Dragan Radulović, tada tinejdžer izabran iz radio grupe. Imao je samo 16 godina kada se našao pred kamerama u debitantskom dugometražnom filmu reditelja Milana Jelića. Ipak, ono što je moglo da bude početak glumačkog puta, za njega je ostalo samo jedna epizoda.
Radulović je posle „Bubašintera” napustio film i krenuo sasvim drugim putem — akademskim. Kasnije je postao sociolog, univerzitetski profesor i autor knjiga o temama kojima se javnost retko bavila otvoreno.
Scena zbog koje je lik dobio nadimak
Radnja filma smeštena je u svet pekare, gde pekar, koga igra legendarni Danilo Bata Stojković, svom petnaestogodišnjem sinu Milanu poverava zadatak da uništi bubašvabe u magacinu.
Upravo iz tog zadatka nastaje scena po kojoj je film ostao posebno zapamćen. Kada u pekaru dođe sanitarna inspekcija, iz testa se iznenada pojavljuje bubašvaba. U strahu da je inspektor ne primeti, Milan odlučuje da je proguta pred očima kolega.
Taj trenutak obeležava njegov lik i donosi mu posprdni nadimak „Bubašinter”. Istovremeno, ta scena ostala je jedna od najupečatljivijih iz filma i najčešće se pominje kada se govori o ovom ostvarenju.
Prva i poslednja filmska uloga
Zanimljivo je i da je u istom filmu jednu od svojih prvih uloga ostvarila Zlata Petković, koja će kasnije postati jedno od prepoznatljivih lica jugoslovenske televizije i filma.
Radulovićev život, međutim, nije otišao u pravcu scene i kamere. Umesto toga, izabrao je studije i nauku.
Imao je više diploma nego filmskih uloga
Sedam godina nakon „Bubašintera”, Radulović je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Dve godine kasnije završio je i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1980. godine radio je kao asistent na Katedri za sociologiju, gde je kasnije i magistrirao.
Bavio se temama o kojima se nerado govori
Radulović se tokom naučnog rada bavio socijalnom patologijom, odnosno pojavama koje društvo često gura pod tepih. Istraživao je prostituciju, samoubistva i upotrebu droge, teme koje su u to vreme bile naročito osetljive i nedovoljno javno obrađene.
Objavio je knjige „Prostitucija u Jugoslaviji” i „Samoubistva u Jugoslaviji”, čime je ostavio trag u oblasti sociologije i istraživanja društvenih problema.
Iznenadna smrt u Njujorku
Dragan Radulović preminuo je iznenada 2003. godine, tokom službenog puta u Njujorku. Imao je život koji se teško može svesti na jednu profesiju ili jednu ulogu.
