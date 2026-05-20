U okviru programa "Mala muzička sezona" Radionica integracije sa velikim zadovoljstvom najavljuje Ekskluzivno-inkluzivni koncert. Div muzike, legendarni gitarista Vlatko Stefanovski, u ponedeljak, 25. maja sa početkom u 20 časova, održaće koncert u intimnoj atmosferi Radionice integracije, pružajući publici jedinstvenu priliku da se još jednom sretne sa Vlatkom i njegovim Triom, koji će nam podariti najnoviji i deo dugogodišnjeg repertoara, karakterističan po kombinaciji etno džeza, roka, džez fuzija i tradicionalne makedonske muzike.

Ulaznice ustupljene slepim i slabovidim

Koncert predstavlja nastavak višegodišnjeg uspešnog rada Radionice integracije na razvoju inkluzivnih kulturnih programa i stvaranju prostora u kome umetnost briše granice među ljudima. Upravo iz tog razloga, deo ulaznica biće ustupljen slepim i slabovidim osobama, u skladu sa ovom misijom Radionice, kojoj se, ne po prvi put, pridružuje i Vlatko sa svojim Triom. Jedan od njihovih dugogodišnjih ostvarenih ciljeva jeste da umetnost bude dostupna svima i da elitna kultura u Radionici i dalje bude prostor povezivanja i međusobnog razumevanja.

Ulaznice za koncert dostupne su na sajtu www.radionicaintegracije.org.

