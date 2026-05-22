Legendarni glumac Petar Božović proveo je čitav svoj vek u tihoj pobuni protiv nepravde, a na vrhuncu popularnosti tokom devedesetih godina učinio je nešto potpuno neočekivano - napustio je svetla pozornice i na četiri godine se povukao u osamu crnogorskih planina. Taj beg bio je odgovor na društveni kolaps i gubitak moralnog kompasa u vreme raspada Jugoslavije.

Bekstvo od haosa u planinsku tišinu

Odlazak iz Beograda bio je način da sačuva razum od novih vrednosti koje nije mogao da prihvati. Božović je o tom periodu govorio sa dozom gorčine zbog izgubljene zemlje i čudnog puta kojim je narod krenuo.

"Pobegao sam i bio u bekstvu jedno četiri godine. Nisam pa pobegao od pozorišta nego od svega. Od haosa. Moje vijuge opet nisu mogle da primaju te nove misli i ponašanja. Ceo taj haos sa gubitkom ondašnje Jugoslavije koja je bila najlepša zemlja na svetu, koja nam je i onako bila mala i tesna. Mi smo mislili da smo veći nego što jesmo i bili smo i uobraženi, i verovali smo da ćemo normalno ući u Evropu. Nikad nisam verovao da ću u Evropu morati da idem preko Kine i Belorusije. Vidite koliki je naš put: oko cele zemljine kugle mi moramo da idemo u Evropu umesto da odemo preko puta! Izgleda da smo dobili kartu u pogrešnom pravcu. Kao što nam je i obećano, tramvajem idemo u 21. vek, a do Evrope stižemo preko celog sveta," rekao je glumac svojevremeno.

Povratak korenima i životna mudrost

Svoje utočište pronašao je na Sinjajevini i Komovima, gde su mu društvo pravili mudri gorštaci starog kova. Život sa ljudima poput Ilije Dabetića i Mijata Mijatovića pomogao mu je da povrati unutrašnji mir i ponovo proživi detinjstvo koje je nekada davno započeo u selu kraj Kolašina.

Petar Božović u filmu Heroji Halijarda Foto: Contrast Studios

"Bio sam po Sinjajevini i Komovima sa starim i umnim ljudima. Sa pokojnim Ilijom Dabetićem, umro mi je skoro, nisam ga mogao prežaliti. Sa Mijatom Mijatovićem koji je još živ, hvala Bogu. To su ljudi koji su uvek živeli sa prirodom i sve podnosili onako kako sve podnose ljudi iz junačkih narodnih pesama. Takvih više nema. Nama je za sve neko kriv, a oni nikoga ne okrivljuju nego se bore. Oni su prvo nalazili slabosti u sebi i time postajali jači. Nisam ja tamo bio dođoš: detinjstvo sam proveo u selu kod Kolašina, sve je to meni bilo blisko. Za te godine ja sam doživeo ponovo detinjstvo, što je veliki luksuz u ovom vremenu," dodao je.

Tragičan kraj velike ljubavi

Njegov privatni život obeležio je brak sa prelepom glumicom Marinom Koljubajevom. Iako je delovalo da su savršen par, njihovi različiti pogledi na proširenje porodice doveli su do bolnog razlaza. Petar je iskreno priznao da nije mogao da pređe preko odluka koje su se kosile sa njegovom željom za decom.

"Razveo sam se, jer nisam mogao da podnesem pobačaje. Ja sam hteo porodicu i decu," objasnio je glumac.

Nakon Marinine smrti, Božović se sa setom prisetio njihove zajedničke prošlosti i trenutka koji je zauvek promenio njihov odnos.

"Ona je, nažalost, umrla pre tri godine. Bila je glumica i karijeru je otpočela u seriji "Neven", koja se nedavno reprizirala, a pošto je bila trudna, u drugom delu zamenila ju je Neda Arnerić. Bila je mnogo lepa, putena, Ruskinja Marina Koljubajeva. Različito smo gledali na porodicu, ona je pobacila naše drugo dete uz moje protivljenje. Smatrao sam da brak i ne postoji ako nema dece jer u tom slučaju možemo ceo život i da se zabavljamo," ispričao je on za magazin "Story".

