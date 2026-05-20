Arnold Švarceneger najavljuje nešto „zaista fantastično“ za predstojeći nastavak filma Konan varvarin.

Dok je razgovarao sa predstavnicima sajta TheArnoldFans o dugo iščekivanom trećem delu, koji sledi nakon njegovog filma iz 1982. i nastavka Konan uništitelj (Conan the Destroyer) iz 1984. godine, ovaj 78-godišnji glumac je otkrio da se produkcijski tim nada početku snimanja filma Kralj Konan (King Conan) 2027. oglodine.

„Sledeće godine ćemo raditi Kralja Konana“, rekao je Švarceneger za ovaj medij. „To je sada realnost i uzbuđen sam zbog toga.“

„Poslednjih deset godina govorim: 'Trebalo bi da uradimo Kralja Konana, da napišemo odličan scenario, nađemo nekoga ko zaista razume [autora] Roberta E. Hauarda, ko razume crteže Frenka Frazete i da nastavimo dalje'“, nastavio je on, misleći na originalne tvorce ovog lika.

„Želim da Džon Milijus, režiser Konana varvarina, bude možda producent. Tako da će to biti zaista fantastično".

Kako prenosi The Hollywood Reporter, potvrđeno je da će Kristofer Mekveri pisati scenario i režirati Kralja Konana. On je prethodno režirao četiri najnovija filma iz serijala Nemoguća misija (Mission: Impossible).

Iako je bilo potrebno deset godina ubeđivanja, Švarceneger je za TheArnoldFans izjavio da ovaj dugo iščekivani nastavak „ne bi funkcionisao“ prethodnih godina jer je njegovom liku, koji vitla mačem, bilo potrebno vreme da ostari.

„On više nije u formi u kakvoj je bio u svojim najboljim danima i sada ljudi pokušavaju da ga uklone“, nagovestio je on radnju nastavka. „On je kralj i postao je malo samozadovoljan. Umoran je od tog posla i želi da krene dalje.“

„Pogledajte film Klinta Istvuda, Neoprošteno (The Unforgiven)“, dodao je on, govoreći o vestern trileru iz 1992. godine, koji prati ostarelog odmetnika i ubicu koji prihvata još jedan posao godinama nakon što se okrenuo poljoprivredi.

„Biće veoma slično tome, ali sa izvanrednim bitkama.“