Novi film Pedra Almodovara premijerno prikazan u Kanu uz devetominutne ovacije publike
Film „Gorki Božić“ slavnog španskog reditelja Pedra Almodovara imao je međunarodnu premijeru u takmičarskoj selekciji Filmskog festivala u Kanu, gde je dočekan snažnim reakcijama publike i kritike. Nakon projekcije u dvorani Grand Theatre Lumière, publika je ekipu filma nagradila devetominutnim aplauzom, što je bio jedan od najemotivnijih trenutaka ovogodišnjeg festivala.
Almodovar je na premijeri prisustvovao zajedno sa glumačkom ekipom koju predvode Barbara Leni, Leonardo Sbaralja, Aitana Sančez-Hihon i Kim Gutjerez. Vidno dirnut reakcijom publike, reditelj se obratio prisutnima rečima da ga svaki dolazak u Kan iznova duboko pogađa i da mu je sama činjenica da sedi u toj sali ostvarenje sna. Njegove reči ispraćene su novim dugotrajnim aplauzom publike.
„Gorki Božić“ kroz dve paralelne priče koje istražuju granicu između stvarnog života i fikcije. U jednoj priči pratimo Raula, filmskog reditelja koji tokom kreativne blokade počinje da koristi živote ljudi iz svog okruženja kao inspiraciju za scenario koji piše. Druga priča vodi nas u 2004. godinu i prati Elsu, rediteljku reklamnih filmova koja nakon smrti majke odlazi na ostrvo Lansarote zajedno sa prijateljicom Patricijom.
Film se već izdvojio kao jedno od najkomentarisanijih ostvarenja ovogodišnjeg festivala, a za Pedra Almodovara ovo je osmi film u glavnoj takmičarskoj selekciji Kana, čime je dodatno učvrstio status jednog od najznačajnijih autora u istoriji festivala.
Film se nalazi u distribuciji MCF MegaCom Filma, a domaća publika moći će da ga pogleda u bioskopima od 28. maja. Svečana premijera u Srbiji biće održana 26. maja u mts Dvorani.
Poseban uvod u premijerno veče biće nastup meksičke muzičarke Karle Kardenal, koja će pred početak projekcije izvesti nekoliko numera i dodatno doprineti atmosferi ovog filmskog događaja.