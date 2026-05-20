Film „Gorki Božić“ slavnog španskog reditelja Pedra Almodovara imao je međunarodnu premijeru u takmičarskoj selekciji Filmskog festivala u Kanu, gde je dočekan snažnim reakcijama publike i kritike. Nakon projekcije u dvorani Grand Theatre Lumière, publika je ekipu filma nagradila devetominutnim aplauzom, što je bio jedan od najemotivnijih trenutaka ovogodišnjeg festivala.

Foto: MCF MegaCom Film

Almodovar je na premijeri prisustvovao zajedno sa glumačkom ekipom koju predvode Barbara Leni, Leonardo Sbaralja, Aitana Sančez-Hihon i Kim Gutjerez. Vidno dirnut reakcijom publike, reditelj se obratio prisutnima rečima da ga svaki dolazak u Kan iznova duboko pogađa i da mu je sama činjenica da sedi u toj sali ostvarenje sna. Njegove reči ispraćene su novim dugotrajnim aplauzom publike.

„Gorki Božić“ kroz dve paralelne priče koje istražuju granicu između stvarnog života i fikcije. U jednoj priči pratimo Raula, filmskog reditelja koji tokom kreativne blokade počinje da koristi živote ljudi iz svog okruženja kao inspiraciju za scenario koji piše. Druga priča vodi nas u 2004. godinu i prati Elsu, rediteljku reklamnih filmova koja nakon smrti majke odlazi na ostrvo Lansarote zajedno sa prijateljicom Patricijom.

Film se već izdvojio kao jedno od najkomentarisanijih ostvarenja ovogodišnjeg festivala, a za Pedra Almodovara ovo je osmi film u glavnoj takmičarskoj selekciji Kana, čime je dodatno učvrstio status jednog od najznačajnijih autora u istoriji festivala.

Film se nalazi u distribuciji MCF MegaCom Filma, a domaća publika moći će da ga pogleda u bioskopima od 28. maja. Svečana premijera u Srbiji biće održana 26. maja u mts Dvorani.

Poseban uvod u premijerno veče biće nastup meksičke muzičarke Karle Kardenal, koja će pred početak projekcije izvesti nekoliko numera i dodatno doprineti atmosferi ovog filmskog događaja.