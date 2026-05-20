Glumac Dragomir Gidra Bojanić ostvario je veliku popularnost ulogom Žike Pavlovića u serijalu "Žikina dinastija", a generacije su odrastale uz njegove replike. Međutim, malo ko je znao da je njegov život bio obojen tragedijama.

Dramski umetnik rođen je 13. juna 1933. u Kragujevcu. Imao je veoma teško detinjstvo jer je tokom Drugog svetskog rata ostao siroče. Njegova majka Novka umrla je od tuberkuloze dok je Gidra bio jako mali, ali to nije bio kraj tragedije za porodicu Bojanić.

Kada je Gidra imao nepunih deset godina njegovog oca Jovana - Jocu, oficira srpske vojske streljali su 1943. godine tokom Drugog svetskog rata.

"Gidra se sećao noći u kojoj su mu odveli oca. Retko je pričao o tome, ali to je bila ključna epizoda koja će potpuno promeniti život i posle koje će ostati siroče. Majka mu je umrla od tuberkuloze, a otac je uhapšen posle Drugog svetskog rata. Gidra je nosio sendviče stražaru da bi ih ovaj odneo njegovom ocu. Kada se trećeg dana stražar pojavio u dedinom šinjelu, Gidra je shvatio da su mu ubili oca. I on je tada ostao na ulici. Neki deda je pokupio njega i još nekoliko dečaka sa ulice i odveo ih da rade u fabrici konzervi - rekla je svojevremeno za "Nedeljnik" Gidrina ćerka Jelena Bojanić, opisujući detinjstvo svog oca.

Nakon toga, Dragomir je ostao potpuno sam, a život je iz njega izdvajaо svakodnevnim borbama, zbog kojih nije imao vremena da iskaže svoj glumački talenat.

U želji da sebi obezbedi egzistenciju, završio je srednju školu za preradu mesa, voća i povrća, te se zaposlio u fabrici konzervi "Crvena zvezda". Međutim, ljubav prema umetnosti nije ga napustila.

Kroz amatersko pozorište "Sveta Mladenović" stigao je do Kragujevačkog narodnog pozorišta, a potom i do Beograda. Legenda kaže da su kolege iz pozorišta okupile novac kako bi mu omogućile upis na Akademiju, gde je sa lakoćom ušao u klasu poznatog Raše Plaovića. Njegova karijera u Narodnom pozorištu počela je već nakon prve godine fakulteta, a ostalo je istorija.

