Otac Milice Milše bio je akademik i istaknuti književnik na koga je popularna glumica izuzetno ponosna, te se rado priseti predivnih momenata koje su proveli zajedno.

Ko je Antonije Isaković?

Pisac je svoju prvu pripovetku "Kašika" napisao sa 25 godina. Zahvaljujući njegovoj sestri, koja je tada prva pročitala ovu pripovetku i na nju dala pozitivne kritike, nastavio je da piše svoja brojna uspešna dela: "Velika deca", "Paprat i vatra", "Tren", "Gospodar i sluge" i mnoga druga.

U Jugoslaviji su dela Antonija Isakovića mnogo ekranizovana. Pripovetka "Kašika" je uvrštena u gradivo srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi i uvrštena je u antologiju najljepših svjetskih pripovijedaka. Za temu većine svojih dela uzimao je borbe partizana za vjeme Drugog svetskog rata, političke sukobe sa četnicima i razne političke intrige. Detaljnim psihološkim studijima glavnih junaka, stvarao je dela koja se svrstavaju u red najboljih dela moderne srpske književnosti.

Isaković je uređivao književne časopise "NIN" i "Delo". Takođe je bio urednik i direktor IP "Prosveta". U "Avala filmu" stekao je članstvo Umetničkog saveta, dok je u Odeljenju za jezik i književnost bio sekretar. U SANU jedno vreme je bio potpredsednik (od 1980. do 1992. godine). Jedan je od autora Memoranduma SANU, 1986. godine. Napravio je nacionalni program SPS-a. Jedno vrijeme je bio u članstvu Komunističke partije, Okružnog komiteta KPJ i Agitpropu CK Srbije

Majka Milice Milše

Miličina majka, odnosno Antonijeva supruga, zvala se Leposava Isaković Milanin. Ona je takođe bila poznata umetnica, a bavila se pisanjem, arhitekturom i slikarstvom. Mnogi kažu da Milica nasledila lepotu od majke. Leposava je bila najplodnija na polju književnosti, a po mnogim kritikama njeno najbolje delo je napisala pred kraj života. U pitanju je roman "Život i ono drugo", objavljen 2012. godine.

Ovo delo prati priču jedne porodice kojoj je 1941. godine u bombardovanju uništena kuća u Beogradu, pa se sele u Hrvatsku, a govori o stradanju dece u NDH.

Leposava je bila 14 godina mlađa od Anotnija. I za njihov brak je vezana jedna zanimljivost. Kad je Antonije tražio Leposavinu ruku od njenih roditelja postojao je samo jedan uslov - da ne dobiju decu pre nego što ona završi fakultet. Venčani kumovi čuvenom paru bili su Oskar Davičo i Dobrica Ćosić.

Dala mu je ime po ocu

Milica je rodila sina na četvrtoj godini studija i dala mu je ime po ocu. Ona nikada nije otkrila ko je otac njenog deteta, a prvih šest godina sina je podizala sama, uz nesebičnu pomoć roditelja, trudeći se da ne zapostavi studije, a kasnije i karijeru. Kada se udala za Žarka Jokanovića, on je prihvatio Antonija, kao svoje dete, na šta je Milica ponosna i često ističe da su skladna porodica.

