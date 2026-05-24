Glumica Maja Mandžukapodelila je dirljivu i nesvakidašnju uspomenu sa snimanja kultnog ostvarenja "Virtualna stvarnost" iz 2001. godine, u kojem je sarađivala sa bardom našeg glumišta, Draganom Gagom Nikolićem.

U ovom filmu Maja tumači lik Senke, devojčice koja tragično upada u kandže narkomanije, dok njene roditelje igraju nezaboravni Sonja Savić i Dragan Nikolić. Tokom rada na jednoj od ključnih scena, koja je zahtevala fizički sukob između oca i ćerke, došlo je do zastoja zbog prevelike obzirnosti velikog glumca.

Pogledajte Dragana Nikolića i Maju Mandžuku u filmu "Virtualna stvarnost":

Gaga protiv profesionalnih zahteva

Iako je scenario nalagao da Dragan udari šamar svojoj filmskoj ćerki, njegova džentlmenska priroda mu to nije dozvoljavala. Uprkos ponovljenim pokušajima, on je to radio toliko nežno da scena nije delovala nimalo uverljivo.

"I Gaga tu treba da mi lupi šamar. I prvi tejk on mene pipne, i drugi put pipne iako ja zamahnem glavom nije bilo to realno. Sećam se direktor fotografije kaže: "Ajde bre, Gago, opali je, pa da snimimo ovu scenu", i Gaga kaže: "Ali žao mi je, ne mogu, stvarno mi je žao", opisala je glumica neprijatnu unutrašnju borbu sa kojom se njen stariji kolega suočavao.

Odluka koja je spasila scenu

Kako snimanje ne bi stajalo u mestu, mlada glumica je odlučila da stvar preuzme u svoje ruke. Ohrabrila je Gagu, insistirajući na tome da joj slobodno nanese jači udarac kako bi kadar bio autentičan i potresan onoliko koliko priča zahteva. Njen profesionalizam se isplatio, a rezultat je ostao trajno zabeležen na filmskom platnu.

"Super je ispalo, taj je bio odmah kupljen i taj je u filmu", prisetila se Mandžuka gostujući na WTF radiju, ističući da je ova anegdota samo još jedan dokaz o tome koliko je Dragan Nikolić bio čovek velikog srca i senzibiliteta.

