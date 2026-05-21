Slušaj vest

Vladimir Graić je ovogodišnji je dobitnik prestižne godišnje nagrade "Darko Kraljić", koju dodeljuje Udruženje kompozitora Srbije, kao priznanje za izuzetan doprinos domaćoj muzičkoj sceni i autorskom stvaralaštvu.

Tokom dugogodišnje karijere, Vladimir Graić je ostvario značajan opus popularne i zabavne muzike, ostavljajući snažan trag kroz brojne kompozicije koje su obeležile regionalnu muzičku produkciju. Nagrada mu je uručena na svečanosti u organizaciji Udruženja, a priznanje je predao predsednik UKS-a, Rade Radivojević. U obraćanju prisutnima istaknuto je da opus Vladimira Graića predstavlja spoj umetničke autentičnosti, melodijske prepoznatljivosti i trajne vrednosti.

Pogledajte fotografije:

1/5 Vidi galeriju Vladimiru Graiću uručena nagrada "Darko Kraljić" Foto: Gordan Jović

"Velika mi je čast što sam dobitnik nagrade koja nosi ime Darka Kraljića, autora čije su pesme obeležile vreme i ostale deo naše muzičke tradicije. Ovo priznanje doživljavam kao potvrdu dugogodišnjeg rada ali i kao podstrek za novo stvaralaštvo," rekao je Graić.

Dodelom nagrade "Darko Kraljić", Udruženje kompozitora Srbije još jednom potvrđuje značaj očuvanja i afirmacije domaćeg autorskog stvaralaštva.

Ko je Vladimir Graić

Rođen je 19.02.1968. godine u Beogradu. Pohađao je osnovno opšte obrazovanje, uporedo sa nižom muzičkom školom "Josif Marinković", a potom i "Mokranjac", klavirski odsek, koji je i završio 1982.godine u klasi profesorke Milice Spužić. Završio je XIV beogradsku gimnaziju. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Elektro-energetski sistemi, u oblasti Elektro-akustika i potom stekao status Mastera.

Vladimiru Graiću uručena nagrada Darko Kraljić Foto: Gordan Jović

Od 1996.godine je bio zaposlen u Radio-televiziji Srbije, u prvo vreme u Zabavnoj redakciji na poslovima muzičkog urednika, a od 2000. godine u Produkciji gramofonskih ploča RTS, na mestu glavnog, kao i odgovornog urednika programa, gde je bio sve do kraja 2008.godine. Od tad, pa sve do jula 2017.godine bio je u statusu slobodnog umetnika. Uporedo bio je osnivač i direktor Agencije za umetničko stvaralaštvo "Revolution" koja je realizovala više projekata u oblasti muzičke umetnosti. U julu 2017.godine vraća se u sistem Javnog servisa Srbije na mesto direktora PGP-RTS-a, gde se i sada nalazi.

Festivali i nagrade

Njegove kompozicije su osvojile veliki broj festivalskih nagrada (više od 20 prvih), uključujući i pobedu na najprestižnijem evropskom muzičkom takmičenju "Pesma Evrovizije" 2007.godine, sa kompozicijom "Molitva". Kao autor muzike i aranžmana učestvovao na „Pesmi Evrovizije“ 2012, predstavljajući Sloveniju i 2015, predstavljajući Srbiju. Kao autor muzike i aranžmana učestvovao na dečijoj "Pesmi Evrovizije" 2016. za Srbiju, potom kao autor aranžmana 2009, takođe za Srbiju i 2015. za Crnu Goru.

Pobeđivao je na prestižnim festivalima u Srbiji i regionu, a izdvajamo festival "Mesam" (1994.), "Beogradsko Proleće" (1994, 1995, 1998.), "Sunčane Skale" (1994, 2000.), "Sunflower" (2001, 2002.), "Beovizija" (2006, 2007.), "Ema" (Slovenija, 2012.)...

Njegove kompozicije su više puta proglašavane hitom godine u brojnim izborima, a izdvajaju se pesme "Odlazi", "Napustio si sve", "Više nisi moj", "Uzmi me", "Varali me svi", "A u međuvremenu", "Ludi letnji ples", "Molitva"...

Vladimiru Graiću uručena nagrada Darko Kraljić Foto: Gordan Jović

Njegova kompozicija je predstavljala Srbiju u međunarodnoj razmeni pod okriljem asocijacije evropskih brodkastera - EBU, prilikom obeležavanja stogodišnjice od završetka Velikog rada, 2018.godine. Kompoziciju "Sama" otpevala je Danica Krstić u pratnji hora "Viva Vox" i naših vrhunskih instrumentalista - Bore Dugića, Vlade Panovića i Momčila Stanojevića. Proglašavan je kompozitorom godine 1994. u izboru stručnog žirija muzičkog festivala "Mesam", 2000. godine na manifestaciji "Oskar popularnosti", 2006. godine na manifestaciji "Zlatni melos", 2007. godine na festivalu "Sunčane Skale", kao i na "Radijskom festivalu" 2007.

Serije, predstave i ostali formati

Autor je muzike za veći broj igranih i dokumentarnih TV serija, pozorišnih predstava, TV emisija i reklamnih kampanja, TV i radijskih reklama i džinglova, a izdvaja se muzika za igrane serije "Radio Mileva", "Kamiondžije d.o.o.", "Ono kao ljubav"...

Član je Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike od 1986. i ima status estradnog umetnika. Bio je član Upravnog odbora tog Udruženja u periodu 1996-2000. Član je Udruženja kompozitora Srbije, u čijem je Upravnom odboru bio od 2011.godine u trajanju dva mandata. Član je Sokoj-a od 1987, a u periodu od 2007-2011. i nemačkog udruženja autora GEMA. Bio je član Nadzornog odbora Sokoj-a u periodu od 2012. do 2014.godine, a potom i Upravnog odbora Sokoj-a od 2014. do 2017. godine.

Član je Upravnog odbora organizacije za zaštitu fonogramskih prava Srbije - OFPS od 2021, gde se i dalje nalazi.

Vladimiru Graiću uručena nagrada Darko Kraljić Foto: Gordan Jović

Dobitnik je brojnih prestižnih priznanja - od Kulturno-prosvetne zajednice Srbije - Zlatna značka, Kulturno-prosvetne zajednice grada Beograda - Zlatni Beočug, Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije, Maestro international i drugih. Dobitnik je prestižnog priznanja "Darko Kraljić" koje dodeljuje UKS za životno delo. Radeći na RTS-u, bio je muzički urednik i urednik emisija - "Hit 2000.", "Nedeljno popodne", "Music hot report", "Impuls" i drugih. Bio je i muzički urednik festivala "Beovizija" od 2003. do 2005.godine, kao i prvi umetnički direktor "Radijskog festivala" 2005. Vlasnik je muzičkog studija "Revolution" koji posluje u okviru agencije "Revolution". Ima sina Aleksandra (30).

Pogledajte video: Dodela nagrada, Sarajevo film festival