Vladimiru Graiću uručena nagrada "Darko Kraljić" Udruženja kompozitora Srbije
Vladimir Graić je ovogodišnji je dobitnik prestižne godišnje nagrade "Darko Kraljić", koju dodeljuje Udruženje kompozitora Srbije, kao priznanje za izuzetan doprinos domaćoj muzičkoj sceni i autorskom stvaralaštvu.
Tokom dugogodišnje karijere, Vladimir Graić je ostvario značajan opus popularne i zabavne muzike, ostavljajući snažan trag kroz brojne kompozicije koje su obeležile regionalnu muzičku produkciju. Nagrada mu je uručena na svečanosti u organizaciji Udruženja, a priznanje je predao predsednik UKS-a, Rade Radivojević. U obraćanju prisutnima istaknuto je da opus Vladimira Graića predstavlja spoj umetničke autentičnosti, melodijske prepoznatljivosti i trajne vrednosti.
"Velika mi je čast što sam dobitnik nagrade koja nosi ime Darka Kraljića, autora čije su pesme obeležile vreme i ostale deo naše muzičke tradicije. Ovo priznanje doživljavam kao potvrdu dugogodišnjeg rada ali i kao podstrek za novo stvaralaštvo," rekao je Graić.
Dodelom nagrade "Darko Kraljić", Udruženje kompozitora Srbije još jednom potvrđuje značaj očuvanja i afirmacije domaćeg autorskog stvaralaštva.
Ko je Vladimir Graić
Rođen je 19.02.1968. godine u Beogradu. Pohađao je osnovno opšte obrazovanje, uporedo sa nižom muzičkom školom "Josif Marinković", a potom i "Mokranjac", klavirski odsek, koji je i završio 1982.godine u klasi profesorke Milice Spužić. Završio je XIV beogradsku gimnaziju. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Elektro-energetski sistemi, u oblasti Elektro-akustika i potom stekao status Mastera.
Od 1996.godine je bio zaposlen u Radio-televiziji Srbije, u prvo vreme u Zabavnoj redakciji na poslovima muzičkog urednika, a od 2000. godine u Produkciji gramofonskih ploča RTS, na mestu glavnog, kao i odgovornog urednika programa, gde je bio sve do kraja 2008.godine. Od tad, pa sve do jula 2017.godine bio je u statusu slobodnog umetnika. Uporedo bio je osnivač i direktor Agencije za umetničko stvaralaštvo "Revolution" koja je realizovala više projekata u oblasti muzičke umetnosti. U julu 2017.godine vraća se u sistem Javnog servisa Srbije na mesto direktora PGP-RTS-a, gde se i sada nalazi.
Festivali i nagrade
Njegove kompozicije su osvojile veliki broj festivalskih nagrada (više od 20 prvih), uključujući i pobedu na najprestižnijem evropskom muzičkom takmičenju "Pesma Evrovizije" 2007.godine, sa kompozicijom "Molitva". Kao autor muzike i aranžmana učestvovao na „Pesmi Evrovizije“ 2012, predstavljajući Sloveniju i 2015, predstavljajući Srbiju. Kao autor muzike i aranžmana učestvovao na dečijoj "Pesmi Evrovizije" 2016. za Srbiju, potom kao autor aranžmana 2009, takođe za Srbiju i 2015. za Crnu Goru.
Pobeđivao je na prestižnim festivalima u Srbiji i regionu, a izdvajamo festival "Mesam" (1994.), "Beogradsko Proleće" (1994, 1995, 1998.), "Sunčane Skale" (1994, 2000.), "Sunflower" (2001, 2002.), "Beovizija" (2006, 2007.), "Ema" (Slovenija, 2012.)...
Njegove kompozicije su više puta proglašavane hitom godine u brojnim izborima, a izdvajaju se pesme "Odlazi", "Napustio si sve", "Više nisi moj", "Uzmi me", "Varali me svi", "A u međuvremenu", "Ludi letnji ples", "Molitva"...
Njegova kompozicija je predstavljala Srbiju u međunarodnoj razmeni pod okriljem asocijacije evropskih brodkastera - EBU, prilikom obeležavanja stogodišnjice od završetka Velikog rada, 2018.godine. Kompoziciju "Sama" otpevala je Danica Krstić u pratnji hora "Viva Vox" i naših vrhunskih instrumentalista - Bore Dugića, Vlade Panovića i Momčila Stanojevića. Proglašavan je kompozitorom godine 1994. u izboru stručnog žirija muzičkog festivala "Mesam", 2000. godine na manifestaciji "Oskar popularnosti", 2006. godine na manifestaciji "Zlatni melos", 2007. godine na festivalu "Sunčane Skale", kao i na "Radijskom festivalu" 2007.
Serije, predstave i ostali formati
Autor je muzike za veći broj igranih i dokumentarnih TV serija, pozorišnih predstava, TV emisija i reklamnih kampanja, TV i radijskih reklama i džinglova, a izdvaja se muzika za igrane serije "Radio Mileva", "Kamiondžije d.o.o.", "Ono kao ljubav"...
Član je Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike od 1986. i ima status estradnog umetnika. Bio je član Upravnog odbora tog Udruženja u periodu 1996-2000. Član je Udruženja kompozitora Srbije, u čijem je Upravnom odboru bio od 2011.godine u trajanju dva mandata. Član je Sokoj-a od 1987, a u periodu od 2007-2011. i nemačkog udruženja autora GEMA. Bio je član Nadzornog odbora Sokoj-a u periodu od 2012. do 2014.godine, a potom i Upravnog odbora Sokoj-a od 2014. do 2017. godine.
Član je Upravnog odbora organizacije za zaštitu fonogramskih prava Srbije - OFPS od 2021, gde se i dalje nalazi.
Dobitnik je brojnih prestižnih priznanja - od Kulturno-prosvetne zajednice Srbije - Zlatna značka, Kulturno-prosvetne zajednice grada Beograda - Zlatni Beočug, Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije, Maestro international i drugih. Dobitnik je prestižnog priznanja "Darko Kraljić" koje dodeljuje UKS za životno delo. Radeći na RTS-u, bio je muzički urednik i urednik emisija - "Hit 2000.", "Nedeljno popodne", "Music hot report", "Impuls" i drugih. Bio je i muzički urednik festivala "Beovizija" od 2003. do 2005.godine, kao i prvi umetnički direktor "Radijskog festivala" 2005. Vlasnik je muzičkog studija "Revolution" koji posluje u okviru agencije "Revolution". Ima sina Aleksandra (30).
