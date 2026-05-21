Posle izuzenog uspeha i velike čitanosti romana „Krojač“ Jelena Bačić Alimpić je napisala nastavak! Roman „Krojačev sin“ uskoro stiže u knjižare.

I dok je u romanu „Krojač“ Jelena ispisala priču o ljubavi, hrabrosti i ljudskosti u najmračnijim vremenima, u novom romanu Jelena osvetljava dalju sudbinu voljenih junaka na njihovom putu od Beograda do Jerusalima i nazad. Ponovni susret brata i sestre na kraju prethodne knjige otvorio je brojna poglavlja, a „Krojačev sin“ donosi emotivne ispovesti oba glavna lika. Konačno ćete saznati kako se život odvijao za svakoga od njih i šta se sve dešavalo tokom dugih godina razdvojenosti.

Novi roman je napisan u prepoznatljivom, emotivnom stilu autorke. Donosi dinamičnu radnju punu uzbuđenja, zanimljivih otkrovenja i malo poznatih istorijskih podataka koje je Jelena vešto utkala u radnju. Priča je na trenutke potresna, ali izuzetno životna i savršeno povezana sa problemima sa kojima se ljudi i danas suočavaju.

Roman „Krojačev sin“ možete da očekujete u julu u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, kao i na sajtovima laguna.rs i delfi.rs.