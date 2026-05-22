Kultna serija "Srećni ljudi", koja je postala simbol televizijskog programa devedesetih godina, decenijama je predmet raznih kuloarskih priča. Malo je falilo da ovo ostvarenje nikada ne doživi svoj kraj, jer se produkcija u jeku snimanja suočila sa ozbiljnim krizama koje su pretile da trajno ugase projekat.

Zamene ispred kamera

Jedan od najpoznatijih potresa dogodio se kada su dve noseće glumice, Dubravka Mijatović i Tanja Bošković, odlučile da napuste svoje uloge. Iako su njihovi razlozi tada bili predmet brojnih nagađanja, ekipa serije je uspela da brzo pronađe zamene i nastavi rad bez prevelikih pauza. Ipak, prava drama odvijala se daleko od očiju javnosti, u sferi politike i državnog vrha.

Intervencija Bate Živojinovića

Prema svedočenjima autora, najveća opasnost za opstanak serije nije bio odlazak glumaca, već nezadovoljstvo tadašnjeg predsednika države, Slobodana Miloševića. Postojale su indicije da mu se nimalo nije dopao način na koji je serija oslikavala tadašnju surovu realnost, zbog čega je navodno razmatrana zabrana daljeg emitovanja.

Sudbinu projekta je u svojim rukama, gotovo filmski, preokrenuo legendarni Velimir Bata Živojinović, koji je preminuo na današnji dan, 22. maja 2016. godine. Scenarista Siniša Pavić u svojoj monografiji opisuje kako je serija, uprkos tome što je bila "gorka slika društva", ipak dobila zeleno svetlo zahvaljujući jednom neformalnom susretu.

"Kada danas gledate "Srećne ljude', vidite da je to jedna gorka slika društva. Vidite kako su nastajali tajkuni, njihovu spregu s vlašću, tu se vidi kako su pljačkali narod. U seriji postoji jedno odeljenje u psihijatriji koje je nazvano "odeljenje deviznih štediša". Tada je Vučelić bio direktor državne televizije i od njega smo imali podršku. Mada, pročulo se u jednom trenutku da Slobodan Milošević nije baš najzadovoljniji serijom i da će možda zaustaviti snimanje. Međutim, na jednom skupu Bata Živojinović je video Miloševića i pitao ga za seriju "Srećni ljudi". Bata mi je pričao da ga je Sloba potapšao po ramenu i rekao: "Aranđele, neka ide'“, zabeležio je Pavić.

Kritika društva pod plaštom komedije

Ono što je predsedniku verovatno zasmetalo bili su jasni prikazi korupcije, bogaćenja preko noći i finansijskog kraha običnih građana, što je u tekstu opisano kao "odeljenje deviznih štediša". Ipak, autoritet i šarm Bate Živojinovića, koji je u seriji tumačio lik Aranđela Golubovića, bili su presudni da se snimanje nastavi i da serija postane neizostavan deo srpske televizijske istorije.

