Nedavno je javnost iznenadila vest da se glumac Miodrag Miša Dragičević razveo od koleginice Olivere Bacić, a oni se na ovu temu nisu oglašavali.

Međutim, sada je glumac govorio o privatnom životu i unutrašnjim borbama.

- Najsrećniji i najispunjeniji sam noću, od jedan do tri. Znam da neće zazvoniti telefon, nema poruka, nema notifikacija, vesti… Sam sam sa svojim mislima. Sve je mirno i na svom mestu. Kao neko zatišje pred buru, pred jutro, kad sve kreće. Legao u tri ili ne znam kad, moram da ustanem ranije da bih izveo psa u šetnju - rekao je Miša u podkastu "Snaga uma", a potom odgovorio i na pitanje da li se oseća kao odrasla osoba.

Miodrag sa bivšom suprugom i koleginicom Oliverom Foto: Instagram/oly_faith_

- Da. Ne znam odgovore na sva pitanja i nemam formulu za idealan odnos, idealan život. Mislim da ništa idealno i ne postoji ovde, trenutno, možda negde drugde. Nekako se unutra osećam starije nego što imam godina. Možda neki moji postupci to ne potvrđuju, ali zaista se osećam starije. U stvari, kao da sam već bio, pa sam pokupio neka životna iskustva, a sada – hajde da dovršim šta još imam. Osećam da sam na nekoj prekretnici. Umaraju me bespotrebne senzacije, koje mi ništa ne donose, već samo veštačku satisfakciju. Nastojim da, koliko god zvučalo kao kliše, budem u dodiru sa sobom - zaključuje Miša, koji je otkrio i da je kao tinejdžer bio povučen, stidljiv i ćutljiv, a da je uspeo da se promeni tek na fakultetu.

"Postalo je moderno razvesti se"

Podsetimo, nedavno je Miodrag Dragičević u emisiji "Insajder" komentarisao sve češće razvode na estradi.

- Mislim da je došlo vreme gde je malo postalo moderno da kažeš da si razveden. "Ja sam razveden muškarac". To je postalo tako, jako nešto. "Ja sam razvedena žena, eto, imam decu". Nekako je to sad postalo kao - u, super si, znaš. Pa čekaj, gde je ovo da se gaje neki moralni postulati, gde je požrtvovanje? Gde je borba? Gde je tradicija? Gde je tolerancija? Zar nije to u stvari uspeh? Najlakše je reći ne. Mislim, prosto, najlakše je odustati u životu - govorio je ranije glumac koji je potom i sam okončao brak.

