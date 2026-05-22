Danas je obeleženo 10 godina od smrti legende domaće kinematografije Velimira Bate Živojinovića. Jedan od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske kinematografije, više ne počiva u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, gde je bio sahranjen 2016. godine.

Njegovi posmrtni ostaci premešteni su u Koraćicu,mesto za koje je bio posebno vezan i u kojem sada počiva pored supruge Julijane Lule Živojinović. Tu je danas održano opelo.

Tako je ispunjena želja porodice, ali i simbolično zaokružena jedna od najlepših ljubavnih priča domaće javne scene - priča o Bati i Luli, paru koji je zajedno proveo više od šest decenija.

Zajedno i u večnosti

Grob bračnog para Živojinović nalazi se u porti Crkve Svete Trojice u Koraćici, mestu koje su oboje voleli i rado posećivali. Prema pisanju medija, njihov grob gleda ka porodičnoj kući, koja je za Batu i Lulu bila posebna oaza mira.

Bata je, iako je obišao svet i bio obožavan širom bivše Jugoslavije, ostao duboko vezan za Koraćicu. Upravo zato je porodica želela da njegov večni počinak bude tamo gde pripada - uz suprugu i u kraju koji je smatrao svojim.

Dozvolu za premeštanje posmrtnih ostataka porodica je dobila još 2020. godine, kada je tadašnji gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić potpisao saglasnost za ekshumaciju. U saopštenju Grada Beograda tada je navedeno da se poštuje volja porodice velikana jugoslovenskog i srpskog filma.

Zašto se toliko čekalo?

Batin sin Miljko Živojinović ranije je objasnio zbog čega je cela procedura trajala godinama. Kako je ispričao, porodica je radove započela nakon smrti njegove majke i posle perioda korone, ali se tokom priprema pojavio nepredviđen problem.

- Posle nekoliko meseci od majčine smrti i kada je prošla korona, mi smo počeli sa radovima, sa otkopavanjem i onda se ispostavilo da se tu nalazi vodovod od sela Koraćice. Morali da dovedemo bager koji je izmestio taj vodovod za nekih pet metara i sačekamo bar godinu dana da se ta zemlja slegne i da prođu sva četiri godišnja doba. I kada je to sve prošlo, evo sad smo ušli u tu proceduru - radili smo usek i veliki spomenik od belog mermera - kazao je Miljko Živojinović.

Premeštanje je obavljeno 30. aprila 2024. godine, kada su posmrtni ostaci legendarnog glumca preneti iz Aleje zaslužnih građana u Koraćicu. Toga dana održan je i parastos u Crkvi Svete Trojice.

Video: Miljko Živojinović o ocu Velimiru Bati Živojinoviću