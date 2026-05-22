Muzičar Nenad Janković, svima poznatiji kao Dr Nele Karajlić, u Banjaluci je održao promociju svog novog solo albuma "Pijani brod". Raja se okupila kultnom mestu "Kod Brke", a ceo događaj je pratio energičan slogan "Pojačajte zvuk, zauzmite stav i pripremite se za noć koja ne prašta tišinu!". Novo izdanje Telekoma Srbije (M: tel) donosi 13 pesama, a publici je puštena numera "Sipaj ne pitaj", za koju je spot rađen uz pomoć veštačke inteligencije.

Foto: Mtel



- S obzirom na to da imam 63 godine, ovaj album će biti ili tačka na moju karijeru, ili početno veliko slovo u novoj rečenici. Odlučio sam da svim vama sa istoka i zapada, severa i juga poklonim novih 12 ili 13 pesama, koje, između ostalog, upravo govore o tome u koliko je teškoj situaciji naša divna planeta - rekao je Karajlić.

On dodaje da je kroz Zabranjeno pušenje i "Top listu nadrealista" mnoga dešavanja predvideo, pa se nada kako će ovaj put promašiti.

- Odlučio sam da kroz poeziju postanem neka vrsta samopsihijatra, onoga koji sam sebe preispituje, tako da se na ovom albumu kriju i pesme koje govore o tome šta sam ja u stvari bio nekad i šta sam sad. Kako su me nekad čuvali anđeli, a sad zaboravili. Krije se i jedna pesma koja je testament, a govori o tome šta da radite ako mene nađete u krevetu, a da više nisam među vama - poručio je muzičar.

Novi album, a posebno spotovi, urađeni su uz pomoć kompanije M: tel, koju vodi Jelena Trivan.

- Oni su stali iza svih tih mojih ideja, jadanja i umetničkog koncepta, što je zaista pomoglo da se stvar napravi na ovom nivou jer su spotovi rađeni s novom AI tehnologijom, koja nije nimalo jeftina. Ali, neću da kukam, veštačka inteligencija je ovde iskorišćena kao sredstvo, a ne kao cilj - rekao je Nele.

Nakon promocije za sve prisutne priređena je prava rok svirka, na kojoj su se pored novih pesama mogli čuti i stari hitovi rok muzičara. Publika je imala priliku da čuje i pesmu čiji je prvi refren ispraćen ogromnim aplauzom: "Ja i Sale u tale idemo u Pale".

