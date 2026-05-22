Beogradska publika imaće priliku da pogleda predstavu "this is my truth, tell me yours" hrvatske autorke Jasne Žmak, dobitnicu Gran prija "Mira Trailović" 58. Bitefa, u subotu, 31. maja u Bitef teatru.

O projektu i ličnoj motivaciji autorke

"This is my truth, tell me yours" je autorski projekat dramaturškinje i spisateljice Jasne Žmak u kome se bavi svojim odnosom prema umetničkom polju preispitujući vlastite i tuđe autorske pozicije, te odgovornost i anksioznost koje one impliciraju. Polazeći od ličnog iskustva iz 2011. godine kada je, kao članica publike, zbog pucnja scenskim pištoljem dobila tinitus i hiperakuziju, Žmak istražuje načine na koje umetnost oblikuje stvarnost koju živimo.

Jasna Žmak - dobitnica Gran prija 58. Bitefa Foto: Nata Korenovskaia, Tanja Drobnjak

Obrazloženje međunarodnog žirija

"Ovo je autentična, precizno artikulisana, višeslojna izvedba u formi predavanja-performansa u kojem autorka raspravlja o tradicionalnim patrijarhalnim i kapitalističkim ograničenjima u praksi izvođačkih umetnosti", navedeno je u obrazloženju međunarodnog žirija 58. Bitefa.

Tematika i forma predstave

Predstava se kreće između stand-up nastupa i izvedbenog predavanja, otvarajući pitanja istinitosti i reprezentacije, participativnosti i odgovornosti, vodeći publiku kroz vlastita dramaturška i seksualna iskustva, postavljajući pritom sebi i publici pitanja o važnosti i smislu umetničke proizvodnje u doba divljeg kapitalizma.

Jasna Žmak - dobitnica Gran prija 58. Bitefa Foto: Nata Korenovskaia

O autorki Jasni Žmak

Jasna Žmak radi kao spisateljica, dramaturškinja, istraživačica i psihodramatičarka. Docentkinja je na Odseku dramaturgije Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu i autorka više knjiga i eseja iz oblasti izvođačkih umetnosti i feminističke teorije.

Ulaznice su dostupne na blagajni Bitef teatra i putem sajta Bitef teatra.

