Dobitnica Gran prija 58. Bitefa ponovo u Bitef teatru: Predstava "this is my truth, tell me yours" hrvatske autorke Jasne Žmak pred beogradskom publikom
Beogradska publika imaće priliku da pogleda predstavu "this is my truth, tell me yours" hrvatske autorke Jasne Žmak, dobitnicu Gran prija "Mira Trailović" 58. Bitefa, u subotu, 31. maja u Bitef teatru.
O projektu i ličnoj motivaciji autorke
"This is my truth, tell me yours" je autorski projekat dramaturškinje i spisateljice Jasne Žmak u kome se bavi svojim odnosom prema umetničkom polju preispitujući vlastite i tuđe autorske pozicije, te odgovornost i anksioznost koje one impliciraju. Polazeći od ličnog iskustva iz 2011. godine kada je, kao članica publike, zbog pucnja scenskim pištoljem dobila tinitus i hiperakuziju, Žmak istražuje načine na koje umetnost oblikuje stvarnost koju živimo.
Obrazloženje međunarodnog žirija
"Ovo je autentična, precizno artikulisana, višeslojna izvedba u formi predavanja-performansa u kojem autorka raspravlja o tradicionalnim patrijarhalnim i kapitalističkim ograničenjima u praksi izvođačkih umetnosti", navedeno je u obrazloženju međunarodnog žirija 58. Bitefa.
Tematika i forma predstave
Predstava se kreće između stand-up nastupa i izvedbenog predavanja, otvarajući pitanja istinitosti i reprezentacije, participativnosti i odgovornosti, vodeći publiku kroz vlastita dramaturška i seksualna iskustva, postavljajući pritom sebi i publici pitanja o važnosti i smislu umetničke proizvodnje u doba divljeg kapitalizma.
O autorki Jasni Žmak
Jasna Žmak radi kao spisateljica, dramaturškinja, istraživačica i psihodramatičarka. Docentkinja je na Odseku dramaturgije Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu i autorka više knjiga i eseja iz oblasti izvođačkih umetnosti i feminističke teorije.
Ulaznice su dostupne na blagajni Bitef teatra i putem sajta Bitef teatra.
