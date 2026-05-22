Serija "Divlje pčele" zvanično je osvojila srca publike i s punim pravom ponela titulu najbolje serije u Hrvatskoj. Ova neverovatno moćna priča, nastala u Grčkoj, o tri sestre iz malog sela čiji su životi prožeti mračnim tajnama, zabranjenim strastima i osvetom, prikovala je gledaoce za TV ekrane. Sad je stigla i potvrda u vidu priznanja hrvatskog izdanja magazina Stori.

Od maestralne glume, preko autentične kostimografije, do apsolutno briljantnog scenarija, "Divlje pčele" iz epizode u epizodu pomeraju granice. Kritičari i gledaoci su saglasni - ovo je istinsko televizijsko remek-delo! Publika u Srbiji seriju RTL može da prati preko plaftorme Vojo (Voyo). U središtu priče su tri sestre Runje - Katarina, Cvita i Zora, koje nakon smrti oca moraju da pronađu način da prežive u tradicionalnom, muškom društvu. Kako bi pomogla svojoj porodici, najstarija sestra Katarina pristaje da se uda za sina najbogatijeg čoveka u selu, nesvesna njegovih skrivenih namera. Neočekivani zločin promeniće baš sve, a ono što usledi testiraće njihove najdublje emocije, snagu i odanost porodici. Serija se snima na zapanjujuće lepim lokacijama na području Sinja, podno Dinare i uz reku Cetinu. Za potrebe serije izgrađeni su i impozantni setovi na dva nivoa u zagrebačkom "Jadran filmu", obogaćeni autentičnim nameštajem i detaljima iz pedesetih godina koji savršeno dočaravaju duh vremena.