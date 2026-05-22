Preminula je Gabrijela Jonaš, dugogodišnja prvakinja Narodnog pozorišta u Subotici i jedna od značajnih umetnica vojvođanskog i regionalnog teatra.

Od glumice su se oprostili iz Narodnog pozorišta Subotica, navodeći da je ovo tužan dan za sve pozorišne poslenike koji su je poznavali kao koleginicu, profesorku, direktorku drame i prijateljicu.

Od detinjstva je znala da će biti glumica

Foto: Zorana Jevtić

Gabrijela Jonaš rođena je u Budimpešti, u porodici u kojoj je pozorište bilo deo svakodnevice. Njeni roditelji amaterski su se bavili glumom, pa je scena vrlo rano postala njen prirodni prostor.

Još kao devojčica govorila je da će biti glumica. Tu želju je i ostvarila — glumu je upisala iz prvog pokušaja, a diplomirala je 1974. godine na Akademiji za pozorišnu i filmsku umetnost.

Nakon studija karijeru je započela u Narodnom pozorištu u Subotici, gde je do 1993. godine odigrala više od pedeset zapaženih uloga.

Igrala je velike komade i delila scenu sa velikanima

Njena scenska energija, talenat i sigurnost ostali su upamćeni među publikom i kolegama. Tokom karijere igrala je u brojnim značajnim predstavama, od antičkih tragedija i klasike do savremenih komada.

Publika ju je gledala u predstavama „Kavkaski krug kredom”, „Romeo i Julija”, „Dom Bernarde Albe”, „Antigona”, „Devojka zelene kose”, „Mirandolina”, „Kata Betlen”, „Prosjačka opera”, „Nora”, „Glorija”, „Don Žuan”, „Dogodine u isto vreme” i „Ne mogu živeti bez muzike”.

Scenu je delila sa velikim glumačkim imenima, među kojima su bili Ljuba Tadić, Rade Šerbedžija i mnogi drugi.

Bila je omiljena profesorka

Pored glume, važan deo njenog rada bilo je i pedagoško angažovanje. Gabrijela Jonaš predavala je govornu tehniku i scenski govor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je generacije studenata pamte kao posvećenu i omiljenu profesorku.

Dobitnica brojnih priznanja

Za svoj umetnički rad Gabrijela Jonaš dobila je brojna priznanja. Na Susretima vojvođanskih pozorišta čak sedam puta osvojila je nagradu za najbolju žensku glavnu ulogu.

Među priznanjima koja su joj dodeljena nalaze se i Nagrada „Dr Ferenc Bodrogvari” i Nagrada „Jelka Asić”.

