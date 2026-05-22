U Francuskom institutu u Beogradu u toku je izložba fotografija "Nesputani glasovi: Žene Balkana - snaga i nasleđe", koju je organizovala francuska novinska agencija AFP. Izložba, koja je privukla veliku pažnju javnosti, slavi živote, snagu i nasleđe žena sa Balkana i kroz upečatljive fotografije prikazuje njihove svakodnevne borbe, hrabrost i uspehe, od Beograda i Tirane, do Banjaluke.

Medu devet žena čije su priče predstavljene na ovoj prestižnoj postavci, posebno se izdvojila Ivana Zdravković iz Majdanpeka, koja u Rudniku bakra kompanije Srbija Ziđin Koper vozi teške rudarske kamione.

Za volanom "belaza"

Fotografija Ivane za volanom ogromnog rudarskog "belaza" postala je jedna od najprimećenijih na zložbi, simbolično predstavljajući žene koje pomeraju granice u profesijama koje su decenijama važile za isključivo muške, u kojima se traže velika odgovornost, predanost, koncentracija i disciplina. Dok mnogi i dalje sa nevericom gledaju kako žena upravlja mašinom teškom nekoliko stotina tona, za Ivanu je to ostvarenje sna koji nosi još iz detinjstva. Odrasla u porodici vozača, zavolela je kamione mnogo pre nego što je naučila da vozi automobil. Danas, sa sigurnošcu i smirenošcu, upravlja jednom od najvećih mašina u rudniku, pokazujući da hrabrost, posvecenost i znanje nemaju pol.

Foto: Igor Mitrović, Andrej Isaković

Njen prvi susret sa rudarskim "džinom" bio je, kako priznaje, mešavina straha i fascinacije. Ipak, želja da uspe bila je jača od svake sumnje. Učila je od kolega, upoznavala svaki deo mašine i korak po korak postala jedna od najboljih žena za volanom teške mehanizacije u kompaniji.

-Voziti ovako veliki kamion je veliki izazov i ogromna odgovornost. Mali strah postoji, naročito kada su vremenski uslovi teški, ali vremenom naučite da verujete sebi - kaže Ivana.

Hiljadu žena

U kompaniji Srbija Ziđin Koper danas radi gotovo hiljadu žena, od kojih mnoge obavljaju najzahtevnije poslove, od rada u jami i flotaciji do upravljanja teškom mehanizacijom. Ipak, upravo je Ivana postala simbol nove generacije žena koje ruše stereotipe i svojim primerom inspirišu druge da veruju u svoje snove.

Njena priča zato danas prevazilazi granice rudnika i Majdanpeka. Ona je priča o ženskoj preduzimljivosti i spremnosti da se sedne za volan života, čak i onda kada je on nekoliko metara iznad zemlje.

Izložba "Nesputani glasovi: Žene Balkana - snaga i naslede" otvorena je za sve posetioce do 6. juna.

E.K.

